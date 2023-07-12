«Мы должны вернуться к азербайджанцам»

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стала заслуженный журналист Азербайджана, публицист и сценарист Надежда Исмаилова. Она рассказала о контактах с армянскими жителями Карабаха еще во время первой карабахской войны.

"Я много лет занималась карабахской проблематикой. Однажды мне пришла в голову идея поговорить с самими армянами Карабаха, задать вопросы, которые мы все время сами себе задаем: можно ли было избежать войны, и почему мы к этому пришли? Что делать дальше? Вот эти три вопроса.

Мы приехали в Ходжавенд и решили побеседовать не с простыми, а все-таки с влиятельными людьми, которые могли знать, предотвратить или как-то повлиять на эту ситуацию. Они очень сложно выходили с нами на контакт. Первый контакт был очень нервный. Это был директор мебельного магазина, Гастелло Михайлович Каграманян, который спросил: "Я что похож на террориста? На что я ответила: "Нет, вы не похожи на террориста". Но все-таки они занимались терроризмом. Я ему не говорила, что он экстремист и что у него какие-то родственные связи с Зори Балаяном. Он сказал, что человек не рождается для того, чтобы убивать других людей. "Конечно, я за мир, надо это кончать, потому что дети наши очень страдают, ночью просыпаются, спать не могут". Я спросила кто виноват во всем этом, кто направляет это? Он говорит: "Я не могу это сказать, надо в этом быть, я в этом не участвую". Он отказался говорить. Но то, что он за мир, что это очень сложно, сказал он очень убежденно", - сказала она.

Следующий контакт, рассказывает Исмаилова, был с председателем народных советов Ходжавенда.

"С ним состоялся очень интересный разговор. Это был Жорж Георгиевич Хачатурян. Он сказал, что во всем виноват центр. "Довели до того, что два народа, которые жили так мирно и так хорошо, вдруг превратились в недругов". Причем он это очень искренне говорил. Я сказала, что может быть центр в чем-то виноват, но с письмом, чтобы отделить и забрать у Азербайджана часть территории вы обращались. Как вы допустили это? На что он ответил: "Да, это мы обратились. Но это не карабахские армяне сделали, это сделали эмиссары, которые сюда приезжали и приезжают, и мы сделали это под их давлением. Это все неправильно, и мы должны это все ликвидировать. Мы должны вернуться к азербайджанцам, мы найдем общий язык с азербайджанским народом, потому что они очень добросердечные. Нам зачем земли? Мы же граждане Азербайджана. Эта земля принадлежит Азербайджану. Я за мир и за то, чтобы все наладилось. Я честно вам скажу, мне перед детьми моими будет стыдно"", - рассказала Исмаилова.

Третий контакт был с Эдуардом Мовсесовичем Саакяном.

"И он сразу, сходу на все эти вопросы ответил: "Вы знаете, что надо сделать? Надо пригласить стариков, и пусть эти старики объяснят народу, что к чему и почему мы должны жить в Азербайджане. Мы найдем общий язык с азербайджанцами. Мы еще имеем связи с ними, и даже в такой ситуации мы друг другу помогаем. А вот наши дети все это потеряют и даже не будут об этом знать"", - продолжила она.

Говоря об интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, она отметила, что они должны думать и о себе, и о будущих поколениях.

"Азербайджан безоговорочно будет обеспечивать безопасность армянских жителей, и они будут гражданами Азербайджана. А если не хотят, тогда могут уехать", - подытожила Исмаилова.