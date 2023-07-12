https://news.day.az/politics/1580681.html Вот как "Хароп" уничтожал позиции армянской армии в Товузских боях - НОВЫЕ ВИДЕОКАДРЫ
Вот как "Хароп" уничтожал позиции армянской армии в Товузских боях - НОВЫЕ ВИДЕОКАДРЫ
Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана опубликовала новые кадры уничтожения позиций армянской армии во время Товузских боев.
Как сообщает в среду Day.Az, на кадрах видно, что во время ночного боя штаб армянской воинской части был поражен точными ударами беспилотника "Хароп".
Также с помощью "Харопа" был разрушен склад боеприпасов армянской воинской части, а в ходе дневных боев - опорный пункт и автомобиль.
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