Вот как "Хароп" уничтожал позиции армянской армии в Товузских боях

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана опубликовала новые кадры уничтожения позиций армянской армии во время Товузских боев.

Как сообщает в среду Day.Az, на кадрах видно, что во время ночного боя штаб армянской воинской части был поражен точными ударами беспилотника "Хароп".

Также с помощью "Харопа" был разрушен склад боеприпасов армянской воинской части, а в ходе дневных боев - опорный пункт и автомобиль.