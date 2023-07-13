Гядабейский вопрос замят не будет

Автор: Лейла Таривердиева

После некрасивого инцидента, произошедшего в прошлом месяце в Гядябейском районе, все ждали слов Президента Ильхама Алиева. Инцидент по всем параметрам из ряда вон выходящий, и демагоги не жалели слов, убеждая общество, что дело будет замято. Распространялись слухи, сочинялись мифы, не имеющие под собой никакой реальной основы. Потому что дело замято не будет. Если кто-то на это надеялся, то Президент страны своим выступлением на совещании с правительством разрушил эти хрупкие надежды.

Структуры власти обширны и разветвлены. В их кабинетах сидят тысячи чиновников, в обязанности которых входит решение возникающих вопросов. Люди, "обремененные" должностями, вместе с должностью получают и обязанности, о которых, к сожалению, часто забывают. Случившееся в Гядабее имеет несколько аспектов, и главный из них - экологический ущерб, нанесенный району иностранной кампанией, воспользовавшейся такой вот "забывчивостью" местных властей и министерства экологии и природных ресурсов. У главы государства множество других серьезных забот, и ежедневное напоминание чиновникам об их обязанностях в их число не входит. Ведомствам доверены определенные сферы, за которые они отвечают перед руководством страны и народом. Если всем будет заниматься Президент, для чего тогда эта чиновничья армия, потребляющая бюджетные средства и не способная (или не стремящаяся) решать вопросы? Инцидент в Сеюдлю это естественное следствие давно возникшей и не решавшейся проблемы.

Думается, после того, что было сказано Президентом Ильхамом Алиевым на совещании по итогам полугодия во вторник, многих будет мучить бессонница. А у общественности, озабоченной случившимся, с души свалился камень.

Напомним, что иностранная компания, занимающаяся золотодобычей на месторождении вблизи села Сеюдлю, помимо уже имеющегося хвостохранилища решила устроить в лесном массиве еще одно. При этом был не только нанесен ущерб окружающей среде, но и нарушены права местных жителей. Не обращая внимания на жалобы граждан, МЭПР довело ситуацию до накала. Ситуацией, как водится, поспешили воспользоваться провокаторы и внутри, и вне страны, и все это вылилось в инцидент, имевший место в Сеюдлю 20 июня. Узнав о случившемся, Глава государства дал необходимые указания, была создана комиссия для экологического мониторинга, забегали туда-сюда чиновники. Продолжалось это, правда, недолго. Снова наступила тишина, из чего некоторые сделали вывод - вопрос решили замять.

"Считаю, что министерство экологии и природных ресурсов допустило, по меньшей мере, халатность, проявило бесконтрольность, выступило в роли пассивного наблюдателя, в результате чего иностранный инвестор отравил нашу природу. Люди по праву подняли голос протеста, но слышал ли кто-нибудь их голос? Нет!? День, два дня, три дня, пять дней, куда смотрело министерство экологии и природных ресурсов? Разве оно не ведало о том, что есть такая проблема? Либо знало и закрывало глаза, либо не знало. И то, и другое неприемлемо", - заявил Президент Ильхам Алиев на совещании 11 июля.

Глава государства очень конкретно дал понять, что не забыл о своих поручениях и ждет отчета об их выполнении. Отделаться какой-то пустой бумажкой, содержания которой никто не понял, Кабмину не удастся. Требуются конкретные решения и практические действия. Потому что на кону и престиж государства, и престиж руководства страны, который роняют в глазах народа и зарубежных партнеров те, кто обязан был предотвратить саму проблему, когда она только назревала, или хотя бы грамотно ее решить.

Это не пафосные фразы - о престиже. Давайте разберемся. Азербайджан после 44-дневной войны говорит о близких к катастрофе экологических проблемах, созданных на наших землях армянами в период оккупации. Он говорит об ущербе экологии, наносимом горнодобывающими предприятиями Армении, сбрасывающими ядовитые отходы в трансграничные реки. А сейчас над трансграничными водами нависла еще одна серьезная угроза - строящееся у наших границ металлургическое предприятие, отходы которого будут сбрасываться по армянской традиции в Араз и в без того отравленный Охчучай. Азербайджан поднимает эти вопросы, настаивает на их решении, действуя в интересах всего региона. А в это время, оказывается, иностранная компания при непонятном бездействии правительственных структур разрушает экологическую среду богатого лесами Гядабея, а государство никак не пытается это предотвратить. Разве это не удар по престижу? Кроме того, бесконтрольная самодеятельность (а Президент говорил об отсутствии у компании разрешения на второе озеро) иностранной компании формирует мнение об Азербайджане как стране, где можно все.

И вообще, не кажется ли странным такое совпадение - возникшая не сегодня экологическая проблема вдруг шумно обостряется именно тогда, когда Баку поднимает вопрос экологической угрозы строящегося армянами у наших границ за счет американских инвестиций металлургического комбината? Странно. Но это, как говорится, уже другая история. И это "совпадение" не означает, что проблемы на самом деле не существует.

У всех есть проблемы. Нет страны, у которой их нет. Главное не наличие и количество проблем, а то, как государство умеет их решать. Азербайджанское государство проблемы решать умеет. Президент Ильхам Алиев неоднократно демонстрировал это и во внешней, и во внутренней политике. Поэтому проблема Сеюдлю обязательно решится. Во всяком случае, после озвученных предупреждений чиновники не смогут затягивать ее решение.

"Я дал конкретное поручение, конкретное. Где результаты экспертизы? Сколько времени прошло? Прошло около месяца. Никто не докладывает мне. Ни Кабинет министров, ни министерство экологии и природных ресурсов. Считают, что я забыл об этом. Нет, я ничего не забываю", - заявил глава государства. Сказано это было, как всегда, без эмоционального фона, но по тону главы государства было ясно, что это первое и последнее предупреждение.

Предупреждение получила и добывающая компания. Не стоит ожидать от иностранцев, что, заключив контракт в Азербайджане, они будут очень уж заботиться о его экологии, если этого не требуют их местные партнеры. Компания, как заметил глава государства, вложила инвестиции не в благотворительных целях, а для того, чтобы зарабатывать деньги. И следить за тем, чтобы зарабатывание денег иностранцами не обернулось проблемами для экологической ситуации, это уже забота соответствующих ведомств самой республики. Все вопросы, связанные с воздействием на окружающую среду, как правило, обговариваются в подписываемых контрактах. И если иностранная компания принялась без официального разрешения строить новое хвостохранилище и занимать земли жителей села, значит, ей создали для этого условия. Кто им разрешил? Видимо, они либо сговорились с министерством экологии и природных ресурсов, либо сделали это самостоятельно, высказал мнение Президент Ильхам Алиев.

"Работающие здесь иностранные и местные компании должны уважать законы Азербайджана. В противном случае их деятельность здесь будет невозможна. Даже если иностранный инвестор на протяжении многих лет эксплуатирует золотоносные рудники Гядабея на основании договора о долевом распределении, он должен соблюдать все необходимые условия - законы Азербайджана, экологический баланс... При наличии там хотя бы малейшей опасности для природы и здоровья людей эта деятельность должна быть прекращена. Вот и все!" - заявил глава государства.

Строго, но справедливо. Добычей в Гядабее занимаются западные инвесторы, а, как известно, вопросы экологии в странах Запада сегодня поставлены во главу угла. При малейшей угрозе принимаются незамедлительные меры, компании-нарушители теряют контракты, а при серьезном ущербе виновные оказываются на скамье подсудимых и разоряются на штрафах. Однако, работая в других странах, те же добывающие компании не сильно заботятся о соблюдении экологических норм, если вопрос не контролируется жестко. Здесь, по всему видно, контроля не было, и оператор месторождения решил, что ему дан зеленый свет. Президент Ильхам Алиев высказал эту мысль так: "Считают, могут делать все, что пожелают. Потому что увидел кого-то, с кем-то поздоровался, кому-то что-то преподнес. Иного объяснения этому быть не может".

На расследование инцидента в Сеюдлю Президент Ильхам Алиев дал неделю. В том, что сложилась нелицеприятная ситуация, глава государства считает виновными иностранную компанию, Минэкологии и провокаторов разных мастей, преднамеренно толкнувших граждан на противоправные действия. Единственная сторона, которую защитил Президент - это полиция. Именно в нее в связи со случившимся летели все камни - и в прямом, и в переносном смысле. Глава государства подчеркнул, что если азербайджанская полиция не ведет себя как, например, французская, и проявляет терпимость, это не значит, что граждане могут бросать в сотрудников правоохранительных органов камни. Тем, кто поддался на провокационные призывы и делал это, должно быть стыдно за такое поведение, считает он. А "хаос, произвол, действия провокационного характера в Азербайджане закончились в 1993 году. Если кто-то забыл об этом, мы можем напомнить", сказал Ильхам Алиев.

Очень хорошо, просто отлично, что глава государства отреагировал на ситуацию. Так комментируют "гядабейскую" часть выступления главы государства в обществе.

А разве могли быть в этом сомнения?