Решимость Азербайджана к миру с Арменией – почему Ереван боится подписывать договор?

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономическим итогам за первые 6 месяцев 2023 года, высказал важные замечания относительно мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Глава государства отметил, что наблюдается позитивное движение со стороны Армении.

Цитата: "Если в октябре прошлого года она признала территориальную целостность, суверенитет и границы Азербайджана, то в мае этого года пошла еще дальше, официально признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села. Это следует расценивать как позитивный факт. Сейчас настало время, чтобы эти же слова были закреплены и на бумаге, чтобы были поставлены подписи и налажены отношения".

Известно, что после окончания Второй Карабахской войны Армения начала произносить реваншистские заявления в отношении Азербайджана.

Кроме того, после подписания заявления 10 ноября Армения продолжала систематически проводить провокации как на границе, так и на территориях временного контроля российских миротворцев.

Премьер-министр Никол Пашинян, прибегая к поддержке французского правительства и армянского лобби, начал избегать выражения фразы "Карабах - это Азербайджан". Однако последующее развитие событий перевернуло планы Армении.

Несмотря на давление, осуществляемое упомянутыми силами, Баку не изменил своей позиции относительно Карабаха. Также в связи с решительным ответом на все военные провокации со стороны Армении, официальный Ереван оказался вынужденным ответить перед Азербайджаном.

Париж и армянское лобби оказывали серьезное давление на Пашиняна, но увидев, что Баку не отступает, премьер-министр произнес фразу "Карабах - это Азербайджан!" и заявил, что признает регион его неотъемлемой частью.

Официальный Ереван занимал аналогичную позицию и относительно анклавов. Заявлялось, что они не будут возвращены Азербайджану. В связи с непоколебимой позицией Баку, Ереван ныне выражает уверенность в том, что вопрос анклавов будет разрешен в интересах Азербайджана.

Основная проблема заключается в том, что Армения не подтверждает свои принципы на бумаге.

Президент Ильхам Алиев затронул и этот вопрос в своем выступлении.

Глава государства заявил, что наша позиция в отношении переговоров о мире ясна, логична и основана на международном праве.

Цитата: "Считаю, что на этих принципах, на основе норм и принципов международного права может быть подписан мирный договор. Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть. Последние раунды переговоров и предстоящие через несколько дней контакты на высшем уровне преследуют цель еще более приблизиться к мирному соглашению. Мы желаем этого, мы выдвинули эту инициативу".

Президент Ильхам Алиев добавил, что не все зависит от нас, противоположная сторона тоже должна быть готова к этому и должна перенести излагаемые на словах принципы и на бумагу.

Из выступления главы государства ясно, что Азербайджан будет продолжать проявлять настойчивость в мирном процессе, несмотря на систематические провокации со стороны Армении.

Однако причиной препятствия для подписания мирного соглашения является позиция Еревана.

Исходя из хода событий, можно заключить, что армянские власти боятся подписывать мирное соглашение. Причиной этого страха является невозможность официального Еревана занять самостоятельную позицию. То есть Никол Пашинян должен получить согласие от Франции, армянского лобби, Ирана, России и других иностранных сил, которые имеют влияние на Армению.

Поскольку позиции упомянутых сил пересекаются на Южном Кавказе, каждая сторона пытается привлечь внимание Армении к своей позиции. В результате, принимаемые шаги в мирном процессе в регионе не достигают желаемого результата.

Азербайджан в свою очередь укрепляет свою позицию после войны. Поэтому можно прогнозировать, что официальный Баку будет оставаться верным тактике принудительного мира с Ереваном.