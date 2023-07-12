Сахиба Гафарова провела встречу с Нуманом Куртулушем

12 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулушем.

Как сообщили Day.Az в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, вначале председатели парламентов братских стран провели встречу один на один, затем председатель ВНСТР, ознакомившись с экспонатами в мемориальном зале Гейдар Алиев, оставил запись в памятной книге.

Затем стороны провели встречу в расширенном составе.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.