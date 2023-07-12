Али Асадов встретился с Нуманом Куртулмушем

12 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Великого Национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает в среду Day.Az, в ходе встречи было отмечено, что 2023 год является особенно знаменательным для обеих стран, так как в этом году отмечается 100-летие как общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, так и Турецкой Республики.

Было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах в соответствии с принципом "одна нация, два государства".

Также отмечалось, что отношения между двумя странами достигли высшей точки стратегического партнерства и союзничества в результате усилий глав государств.

Была высоко оценена роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, и подчеркнуто, что между Милли Меджлисом (парламент) и Великим национальным собранием Турции существует взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем, так и в международном плане.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения азербайджано-турецких отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, туристической и других сферах.