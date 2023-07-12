Азербайджан как ключевой участник проектов транспортного коридора "Каспийское море – Черное море"

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Кямран Гасымов

Развитие транспортного сектора становится все более значимым в современных условиях. В особенности в последнее время, транспортные маршруты приобретают большую важность, в связи с введением ограничительных мер и появлением новых возможностей. Географическое положение Азербайджана дает дополнительные перспективы для развития данной отрасли. В стране уже проводится систематическая политика по модернизации инфраструктуры, соответствующей требованиям современности. Однако возросший объем грузоперевозок требует дальнейшего развития транспортных маршрутов и создания производственных площадок для бизнеса и инвестиций. Азербайджан, действуя в качестве надежного партнера, оказывает содействие соседним странам в решении транспортных проблем.

В своем выступлении на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого полугодия текущего года Президент Ильхам Алиев отметил рост значения транспортного сектора, меры, способствующие открытию новых транспортных маршрутов, и благоприятное географическое положение Азербайджана.

"Что касается наших задач в других сферах, могу сказать, что особенно в последнее время возрастает значение транспортного сектора, потому что некоторые ограничительные меры способствуют открытию новых транспортных маршрутов, и благоприятное географическое положение Азербайджана, конечно же, создает для нас дополнительные возможности. Как вам известно, на протяжении многих лет мы проводим последовательную политику, связанную с развитием транспортного сектора, и полностью модернизировали инфраструктуру на своей территории, можно сказать, согласно требованиям прежнего времени. Но сегодня потребности растут, потому что становится больше грузов, а транспортные маршруты, как я уже отметил, ограничиваются. Налицо увеличение грузоперевозок как с севера на юг и в обратном направлении, так и с востока на запад и обратно. Азербайджан и здесь выступает как очень надежный партнер, находится в тесном контакте со своими соседями, оказывая им всяческую помощь в решении транспортных проблем. Это направление в то же время является одним из наших приоритетов", - отметил глава государства.

Как сказал Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, если обратить внимание на исторические особенности формирования транспортных сетей в регионе Южного Кавказа, то без труда можно заметить, что Азербайджан играл коммуникативную роль еще с древних времен.

"Азербайджан сегодня пытается не только играть роль транзитной страны, но и создавать производственные площадки на своей территории с целью обеспечения интеграции азербайджанской экономики в систему региональных и международных экономических отношений, с другой стороны - формировать кластеры развития производственных центров на территории Азербайджана, используя высокую степень коммуникации или связанности Азербайджана с другими странами и регионами. В этой связи следует отметить, что создание Алятской свободной экономической зоны, соответствующих индустриальных парков - все это способствует развитию ненефтяного сектора азербайджанской экономики и формированию основы для развития промышленного производства с участием международного иностранного финансового участия", - подчеркнул он.

Велизаде отметил, что транспортные компоненты являются важной частью инфраструктуры, необходимой для развития бизнеса.

"Не случайно в Азербайджане, наряду с крупными сухопутными транспортными проектами, реализуется масштабная программа по строительству международных аэропортов, которая повышает доступность нашего региона для иностранных инвесторов и туристов. Это является основой для развития бизнеса и внешнеэкономических отношений Азербайджана. Поэтому, в частности, на территории Карабахского экономического района и Восточно-Зангезурского экономического района формирование транспортной сети позволяет наиболее эффективно использовать экономический потенциал этих регионов и, с другой стороны, привлекать сюда международных инвесторов", - сказал он.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, недавно Азербайджану удалось вывести транспортные возможности за пределы своих границ.

"Должен также сказать, что недавно нам удалось вывести наши транспортные возможности за пределы наших границ, в первую очередь, в Черное море. Были приобретены три больших танкера вместимостью 115 тыс. тонн каждый. Такое происходит впервые в истории Азербайджана, и этот вопрос был решен по моему указанию. Танкерам дали названия "Шуша", "Карабах" и "Зангезур". Перевозка азербайджанских товаров азербайджанской компанией принесет нам дополнительный доход. Мы уже присутствуем в Черном море. Мы и раньше там присутствовали. У нас были корабли малой вместимости. Но сегодня в Черном море работает уже 3 из наших крупнейших танкеров типа Афрамакс. При необходимости мы можем увеличить их количество", - подчеркнул глава государства.

Велизаде заметил, что Азербайджан является одним из инициаторов создания проектов коридора "Каспийское море - Черное море".

"Азербайджанские суда функционируют и используются в черноморских транспортных перевозках. Приобретение данных судов позволит наращивать объемы перевозок и стать более эффективным коммуникатором между странами и регионами. С другой стороны, это позволяет Азербайджану эффективно использовать свои транспортные и логистические возможности, зарабатывать дополнительные средства для развития экономики, а также стать участником уже таких крупных транспортных проектов в большей географии. Это очень важно, поскольку следующим шагом может быть уже присутствие азербайджанского флота не только в Черном море, но уже и в Средиземном море, что позволит Азербайджану стать активным участником грузотранспортных перевозок", - добавил Велизаде.

По словам эксперта-экономиста Эмина Гарибли, значимость маршрутов, проходящих через Азербайджан увеличивается с каждым годом. Он отметил, что вложение инвестиций в транспортный сектор, применение новых технологий вызовет еще большую заинтересованность в свободных экономических зонах страны.

"В связи с этим нужно увеличивать число свободных экономических зон и преференций, которые сегодня применяются в них, чтобы привлечь инвестиции и повысить конкурентоспособность", - отметил эксперт.

Развитие транспортной инфраструктуры и расширение транспортных возможностей являются важными приоритетами для Азербайджана. Азербайджан стремится стать не только транзитной площадкой, но и активно развивать производственные площади и привлекать инвестиции. Расширение флота танкеров в Черном море и пересмотр судостроительных возможностей на Каспии позволяют Азербайджану значительно увеличить грузоперевозки и укрепить свое присутствие в регионе.

Важно отметить, что принятие стратегических решений вовремя, таких как создание судостроительного завода и расширение возможностей торгового порта, способствуют укреплению позиции Азербайджана в международных транспортных потоках и открывают новые перспективы для экономического развития страны.

Предстоящие переговоры и сотрудничество с партнерскими странами позволят увеличить объемы грузоперевозок через Азербайджан, содействуя процветанию регионального и международного бизнеса.

