Азербайджан не уступит никому роли транспортного хаба региона

Автор: Лейла Таривердиева

Дороги с начала времен играли одну из важных ролей в развитии цивилизации. Наличие путей, соединявших многие страны и народы, способствовало процветанию целых регионов. Пример тому государства, расположенные на маршруте Великого шелкового пути. Торговля, возможность передвижения людей и товаров была важна повсеместно, но не каждый регион мог похвастать своей незаменимостью с точки зрения, говоря современным языком, трафика. Один из таких - пространство между Каспийским и Черным морями, называемое сегодня Южным Кавказом. Небольшой пятачок на карте мира, через который издревле шли пути с севера на юг и с запада на восток.

За прошедшие столетия роль нашего региона выкристаллизовалась и приобрела сегодня еще большую значимость. Азербайджан, как и в прежние времена, удерживает в этом плане первенство. Сегодня он стал еще более незаменим, чем когда-либо.

Выступая на прошедшем на днях совещании с правительством по итогам первого полугодия, Президент Ильхам Алиев коснулся этого вопроса особо. И это не случайно, потому что для континента логистика в сегодяншних реалиях - тема номер один.

Географическое положение, наличие современной дорожно-транспортной инфраструктуры, крупнейшего на Каспии морского порта и других преимуществ делает Азербайджан незаменимым в условиях нынешнего слома привычных логистических маршрутов. Однако все меняется очень быстро, и задача страны - удержать позиции, вписываться во все изменения, модернизируя инфраструктуру в соответствии с новыми требованиями. Эти требования складываются из резкого увеличения транспортного потока по всем направлениям. Причем, на Азербайджан как на самую крупную экономику региона ложится дополнительная ответственность и за развитие транспортной инфраструктуры своих соседей. Стала она самой крупной не по мановению волшебной палочки, а через многие годы упорного труда и реализации масштабных и дорогостоящих проектов, на которые другие малые страны никогда бы не решились.

Результаты этих правильных решений, принятых в свое время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а затем Президентом Ильхамом Алиевым, позволяют Азербайджану приступить к повышению своего статуса. Как сказал, выступая на совещании глава государства, мы хотим стать не только транзитной страной, через которую переваливается большой объем грузов. Наше желание заключается в том, чтобы на этих транспортных путях были созданы производственные площади, были созданы возможности для бизнеса, вкладывались инвестиции.

"Мы должны в концептуальном порядке провести исследование влияния транспортных коридоров на бизнес и определить для себя цель, чего мы хотим. Дороги, идущие с юга на север и с востока на запад, охватывают практически большинство наших районов. Поэтому по каждому направлению должны быть особые возможности для ведения бизнеса, с учетом специфики, климатических условий и специализации. Поэтому члены правительства должны подготовить свои предложения по этому вопросу. У нас есть общая концепция развития бизнеса, различные инструменты, в том числе льготные кредиты и другие инструменты. То есть, думаю, будет лучше, если мы проанализируем это также сквозь призму транспортных маршрутов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Для осуществления этой задачи имеется правовая база, а также опыт, который Азербайджан накопил благодаря деятельности многочисленных промышленных парков. Кроме того, уже официально открыта и начала функционирование Алятская СЭЗ. Недавно глава государства принимал участие в открытии первого этапа Свободной экономической зоны в Аляте. Это первая СЭЗ в Азербайджане. Расположена она на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) вблизи крупнейшего на Каспии Международного морского торгового порта и предлагает резидентам очень широкий и выгодный спектр льгот как финансового, так и нефинансовго порядка. Это как раз то, о чем говорил на совещании по итогам полугодия Президент Ильхам Алиев.

Как отмечал ранее президент Всемирной федерации свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) Хуан Торрентс, Азербайджан входит в число стран, участвующих в проекте FEMOZA - "Цифровые парки Шелкового пути". Цель проекта - создание и улучшение сети СЭЗ по всему маршруту нового Шелкового пути. Правильное расположение СЭЗ он считает одним из основных условий успеха. И в этом плане место для первой азербайджанской СЭЗ выбрано, на его взгляд, очень правильно.

Отметим, что Азербайджан стал 137-й страной, в которых действуют СЭЗ.

Еще одним путем выхода, как говорит Президент, наших транспортных возможностей за пределы наших границ, является работа азербайджанских судов в акваториях других морей. Так, сегодня на Черном море уже работают три танкера, носящих символичные названия "Шуша", "Карабах" и "Зангезур". Азербайджанские суда и прежде плавали в иностранных водах, но крупные танкера (вместимость 115 тысяч тонн каждый) типа Aframax под флагом Азербайджана вышли в плавание в других морях впервые. Это стало возможным по инициативе и при поддержке Президента страны. Суда будут выполнять перевозку сырой нефти по заказу SOCAR, а также других заказчиков.

Церемония поднятия национального флага на танкере "Шуша" состоялась 15 июня этого года. До ввода в эксплуатацию этого судна самый крупный танкер в истории азербайджанского судоходства имел дедвейт 13 тысяч тонн. Нетрудно представить себе разницу.

По мнению Президента, Азербайджану также необходимо пересмотреть свои судостроительные возможности на Каспии. Во-первых, поступают заказы из соседних стран, во-вторых, этого требует ожидающийся рост объемов грузоперевозок по маршруту ТМТМ.

Учитывая, что международные грузоперевозки по Каспию становятся особо востребованными для Востока и Запада, наличие современного грузового флота и собственного судостроения приобретает для стран региона особую актуальность. Наличие таких мощностей позволяет усилить свои позиции в развивающихся процессах. Можно констатировать, что руководство Азербайджана, как всегда, продемонстрировало завидную дальновидность, приняв решение о создании в стране собственного судостроительного предприятия, которое определено зарубежными экспертами как самая продуктивная из каспийских верфей. Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard) это современное предприятие, оснащенное самым передовым оборудованием. На его верфях строятся суда на основе уникальных проектов и новых концепций с учетом специфических особенностей Каспийского моря и технических возможностей портовой инфраструктуры в этом бассейне. Завод спроектирован британской компанией Royal Haskoning, обеспечен оборудованием производства Финляндии, Нидерландов, Германии, Чехии, Великобритании, Южной Кореи и Сингапура. Заводом уже выпущены десятки судов различного назначения.

Однако с запуском Транскаспийского маршрута, являющегося частью грандиозного Срединного коридора, нарастает потребность в увеличении мощностей. Для осуществление этой задачи у Азербайджана имеются все возможности. Три первых танкера типа Aframax были выпущены по заказу Азербайджана в Сингапуре. Не исключено, что в будущем подобные суда будут производиться и в самом Баку. Азербайджан не намерен никому уступать завоеванные им позиции.