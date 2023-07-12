https://news.day.az/politics/1580794.html ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии
ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии
12 июля с 13:50 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Гызылджыг Гаракильсинского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Минкенд Лачинского района и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.
Подразделениями Азербайджанской армии по всем упомянутым направлениям приняты адекватные ответные меры.
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