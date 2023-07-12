Президент Ильхам Алиев открывает новые горизонты для освобожденных территорий

Автор: Эмин Севдималиев

Одним из ключевых событий вчерашнего дня стало совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого полугодия. Заседание под председательством Президента Ильхама Алиева, указало на основные приоритеты работы на ближайшие полгода.

Как правило, такие события являются сверх важными и полезными для анализа, так как дают возможность оценить масштаб проведенных работ, а также взглянуть на планы под новым углом.

Совещание дало пищу для размышлений по ряду направлений, которые включают в себя социальное развитие страны, экономику, и общая политика, касательно будущего направления развития страны.

Можно рассматривать каждый из этих пунктов по отдельности, однако это не даст полноту картины. Мы бы хотели сфокусироваться на одной конкретной инициативе, которая позволит охватить и проанализировать работу по всем трем направлениям, указанным выше.

Эта инициатива - восстановление освобожденных территорий и государственная программа Большого Возвращения. Без преувеличения - восстановление освобожденных территорий весьма сложная миссия, которая усложняется минным загрязнением, оставленным оккупантами. Но вопрос с минным загрязнением понятен и известен, тут было бы наивно ждать сиюминутных результатов, хотя и тут проделан титанический труд многих структур и людей, которые ставят под угрозу свое здоровье и жизни.

Более интересным является то, что на первое место было поставлено быстрое восстановление территорий и создание основных условий для комфотного поддержания жизни. Строятся школы, детские сады и создаются рабочие места.

"В целом, согласно предусмотренной инвестиционной программе до конца этого года мы обеспечим расходование на Карабах и Восточный Зангезур средств в размере около 12 млрд манатов. Должен также отметить, что реализация всех работ ведется за счет Азербайджана. За исключением двух школ, все остальные инфраструктурные и строительные работы осуществляются за счет бюджета Азербайджана и азербайджанскими государственными компаниями. Одновременно Фонд Гейдара Алиева заново строит или же капитально восстанавливает более десяти мечетей", - отметил глава государства.

Отдельным пунктом хотелось бы отметить то, что одновременно развиваются все сферы, необходимые для комфортной жизни людей. Важным является и то, что Фонд Гейдара Алиева активно участвует в строительстве и восстановлении мечетей, что поможет населению сохранить традиции и культуру.

Но у всех этих проектов есть еще одна цель - быстрая интеграция освобожденных территорий в экономическую систему Азербайджана. Это позволит данным территориям в кратчайшие сроки наверстать упущенное, развиться до прежних высот и выйти на новые горизонты.

Возвращаясь к предыдущей цитате Президента Ильхама Алиева, хотелось бы отметить еще два пункта. Во-первых, то что на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура будет направлено 12 млрд манатов до конца года. Эта сумма прекрасно демонстрирует амбициозность и прироритетность восстановления территорий в политике высшего руководства Азербайджана. Второй момент, на котором, хотелось бы заострить внимание, заключается в том, что все эти работы ведутся благодаря внутренним резервам страны.

Это указывает на то, что судьбы людей, которые стремятся вернуться на родную землю, не будут зависеть от долгих переговоров с международными финансовыми институтами и нескончаемой бюрократической волокиты.

Таким образом, ускорится процесс адаптации людей, на государственный бюджет не будет оказано давление со стороны иностранных кредиторов.

Также быстрая реинтеграция территорий в экономику, о которой мы упомянули, позволит создавать большее количество экономических благ. Это, в свою очередь, позволит увеличить потенциал страны и направить дополнительные средства, которые будут генерироваться на освобожденных территориях, на новые проекты.

Отдельным пунктом стоит то, что ряд проектов, которые могут быть имплементированы на освобожденных территориях, являются стратегическими. В данном контексте, этими проектами станут инициативы в сфере сельского хозяйства и возобновляемой энергии. Для их быстрой и успешной реализации необходимо стремительное создание необходимых условий для возвращающихся граждан. Таким образом, можно сказать, что проводимая политика окажет положительное влияние сразу на несколько направлений жизнедеятельности государства.

В заключении, важно отметить, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура проводится параллельно с другими инфраструктурными и экономическими проектами в стране. Это позволяет обеспечивать возвращение жителей на родные территории без ущерба для роста уровня жизни других слоев населения и жителей других регионов.

Как и было сказано в начале, совещания, подобные вчерашнему являются важным инструментом для анализа будущих целей и направления развития страны. Рассмотрев совещание, в контексте программы Большого Возвращения, становится очевидно, что социальное развитие населения Азербайджана играет первостепенную роль для высшего политического руководства страны. Подход и последовательная реализация стратегии развитии страны, со стороны Президента Ильхама Алиева, позволяет Азербайджану одновременно и быстрыми темпами развивать несколько приоритетных направлений.