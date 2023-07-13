https://news.day.az/politics/1580935.html Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам - ФОТО
Руководители аккредитованных в зарубежных странах дипмиссий Азербайджана посетили Агдам - ФОТО
Руководящий состав Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и руководители дипломатических представительств Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах посетили освобожденный от оккупации город Агдам.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, участники сначала посетили Аллею шехидов в городе Агдаме.
В рамках визита планируется проведение мероприятия под названием "Возрождение Агдама", а также ознакомление с проводимыми в Агдаме восстановительными и строительными работами.
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