Закир Гасанов встретился с израильским коллегой

13 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Как сообщили в четверг Day.Az в минобороны, сначала израильская делегация посетила Аллею шехидов и возложила цветы на могилы героических сынов Родины и Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности своей страны. Был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министр обороны Израиля прошел перед почетным караулом, в сопровождении Военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

Генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал израильского коллегу и выразил удовлетворение видеть гостя в Азербайджане, отметив, что высокий уровень партнерства между двумя странами играет важную роль не только в их развитии, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве министра обороны Государства Израиль, Й.Галант подчеркнул, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества.

Особо была подчеркнута важность дальнейшего укрепления стратегических отношений и расширения связей по безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.