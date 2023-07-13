Армянские командиры умышленно отправили на смерть 76 солдат в Гадруте

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская пресса вновь накаляет обстановку в связи с некоторыми событиями, которые произошли во время 44-дневной войны. Родственники 76 солдат, которые погбили в ходе войны, считают, что полковник Ишханян отправил погибших солдат на миссию, в которой невозможно было выжить.

Также, родственники обвиняют полковника в том, что автотранспорт с солдатами никто не встретил, не работали военные системы и солдат никто не обучал перед направлением в Гадрут. В итоге, это предопределило судьбу солдат.

Но это не все подробности. Мать одного из убитых солдат жаловалась на то, что суды даже не заинтересовались их жалобами и относились к матерям погибших солдат с пренебрежением. Во время последнего судебного заседания, в зал суда не явился один из адвокатов подсудимого, что привлело к тому, что дело было отложено.

Таким образом, по словам родителей солдат, заседание превратилось в чистую формальность. Теперь родителям придется ждать еще месяц, до 10 августа, когда суд снова соберется.

Обвинения в адрес солдат, полконвников и даже минобороны не являются чем-то из ряда вон выходящим в Армении. Как не вспомнить, что во время войны, армянский медиаэксперт Самвел Мартиросян написал в Twitter, что пока азербайджанская армия освобождала Гадрут, в минобороны Армении, внимание, играли в белот (карточная игра со взятками. Игроки формируют две команды из 4 игроков).

"Накануне падения Гадрута я проходил мимо здания Министерства обороны. Со второго или с третьего этажа громко прозвучало "пика 9", второй голос поднял ставку. У некоторых людей в армии было много свободного времени, для игры в белот", - написал Мартиросян.

Эти раскрытые и довольно смешные подробности в очередной раз доказывают, что никогда не было "непобедимой армянской армии". Во время 44-дневной войны у оккупантов не было никаких шансов на победу. Армянская армия была разграблена Кочаряном и Саргсяном и превращена в бизнес на взятках - молодые ребята, которые не хотели умирать за чужие земли, массово откупались от армии и заказывали поддельные документы о негодности. Военное руководство Армении прекрасно понимало, что войну им не победить, были спокойны, что денежки от дезертиров продолжают капать. Ясен пень, что им было нечего делать, кроме как играть в карты, причем с теми же взятками.

Если еще во время войны в оборонном ведомстве считалось нормой резаться в карты, то почему кто-либо считает, что отправлять своих солдат на верную смерть для армянского военного руководства моветон?

Теперь родителям придется ждать еще месяц, до 10 августа, когда суд снова соберется.