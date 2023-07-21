Мир должен знать подлинную историю Иревана

Пропаганда азербайджанского наследия Западного Азербайджана в мире - это очень важная задача. Даже несмотря на то, что наше культурное и историческое наследие на территории нынешней Армении подверглось уничтожению, а к тому, что чудом сохранилось, у нас нет доступа. Надо искать и находить пути, использовать архивы и артефакты, спасенные от армянского вандализма в музеях других стран.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военно-политический обозреватель, уроженец Иревана Тельман Гасымов.

По его словам, есть ряд вопросов, связанных с историей Западного Азербайджана, которые мы можем широко пропагандировать. История и культура азербайджанцев этого региона очень богаты, многие известные люди являются выходцами из Западного Азербайджана. Есть достаточно фактов, свидетельствующих о том, что территории, занимаемые ныне Арменией, это древняя азербайджанская земля. К сожалению, мы не имеем доступа к останкам этих памятников и к археологическим материалам, чтобы проводить исследования на местах, но громко говорить об этом мы можем, считает Гасымов.

"Да, на территории Западного Азербайджана армянами было уничтожено практически все азербайджанское наследие. Но остались архивные материалы, остались чудом уцелевшие и хранящиеся в музеях других стран экспонаты - образцы материальной культуры, культурного наследия азербайджанцев Западного Азербайджана. Кроме того, честные и правильные археологические раскопки на территории нынешней Армении помогли бы обнаружить много того, что разрушит все нагромождения армянской исторической лжи, превратит в прах мифы и иллюзии армянства. Кое что армяне уже сами откопали и не знают, что с этим делать. Например, в местечке Двин недалеко от Иревана при раскопках были обнаружены останки комплекса с мечетями, караван-сараями. Или же возьмем останки мавзолея сельджукских времен, которые армяне долго прятали от посторонних глаз", - сказал эксперт.

Эта правда должна стать достоянием мировой общественности, считает Гасымов. Для донесения ее до мира есть разные пути. Это средства массовой информации, социальные сети, международные встречи и мероприятия. Для наглядной демонстрации важны съемки документальных фильмов, насыщенных информацией, фактами, архивными материалами. Он будет переведен на несколько языков. Необходима широкая и постоянная пропаганда. Чем больше на эту тему дается информации, чем больше снимается фильмов и пишется книг, тем лучше.

По словам нашего собеседника, руководимое им Общественное объединение научных исследований как раз начало работу над документальным фильмом "Древний Иреван: каждый камень - памятник", съемки которого идут при финансовом содействии Агентства государственной поддержки НПО. Фильм готовится на азербайджанском, английском и русском языках.

"Идея проекта заключается в том, чтобы доказать, что город Иреван является древним историческим городом Азербайджана. В этом нам помогут факты об исторических памятниках, древних улицах, кварталах и кладбищах города Иревана, а также рассказы проживавших в этом городе и изгнанных оттуда азербайджанцев и живущих там армян. Наша задача показать, что памятники Иревана были целенаправленно разрушены, присвоены или отчуждены на уровне армянского государства. Имеется богатая фактологическая база, которой должна быть вооружена наша зарубежная диаспора, находящаяся на переднем крае противостояния с армянской диаспорой и лобби. Русская и английская версии нашего документального фильма будут распространяться за рубежом нашей диаспорой при содействии МИДа и Госкомитета по делам диаспоры.

Английская и русская версии фильма будут транслироваться в зарубежных странах через Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и Государственный комитет по делам диаспоры Азербайджанской Республики через азербайджанские диаспорские организации. Мир должен знать подлинную историю Иревана", - считает Тельман Гасымов.

Лейла Таривердиева