Азербайджанские солдаты не дали армянам укрепиться

13 июля в 11:15 и 14:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского и Кяльбаджарского районов, передает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.