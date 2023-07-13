Джейхун Байрамов настаивает на продолжении поиска виновных в военных преступлениях против Азербайджана

Работы по выявлению виновных в военных преступлениях против Азербайджана должны продолжаться.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии под названием "Возрождение Агдама", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"На протяжении 30 лет одной из главных задач азербайджанской дипломатии была актуализация в международных организациях, зарубежных государствах, перед мировыми силами информации о проводимой против нашей страны политике агрессии, оккупации и этнической чистки, недопущение снятия этого вопроса с повестки дня международных организаций, укрепление его правовой базы", - сказал Байрамов.

Министр отметил, что сегодня существуют новые реалии.

"Наша работа должна продолжаться в направлении привлечения компаний из дружественных стран к работам, проводимым для возрождения Карабаха, получения информации о самых современных и новых технологиях, имеющихся в мире, передачи их соответствующим партнерским структурам в нашей стране, сохранения в повестке дня международных институтов и организаций вопроса минной угрозы, являющегося самой серьезной проблемой, выявления виновных, увеличения помощи Азербайджану и, наконец, привлечения в нашу страну самых современных технологий. Работа, которую мы начали в этом направлении, должна продолжаться в полную силу. Виновные должны понести наказание", - добавил министр.

Напомним, что в конференц-центре в Агдаме проходит мероприятие под названием "Возрождение Агдама". В мероприятии принимают участие руководство Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, главы дипломатических представительств нашей страны, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика о работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

После мероприятия участники ознакомятся с восстановительно-созидательными работами, осуществляемыми в Агдаме.