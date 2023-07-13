Эльчин Гулиев встретился с министром обороны Израиля

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев 13 июля принял делегацию во главе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, находящуюся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az, в Аппарате Государственной пограничной службы состоялась официальная церемония встречи, министр обороны Израиля Йоав Галант прошел перед строем почетного караула, оставил запись в "Книге почетных гостей".

На встрече Эльчин Гулиев подчеркнул, что взаимовыгодные отношения между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военно-технической сфере.

Подчеркнуто восстановление территориальной целостности Азербайджана в результате исторической победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, дана подробная информация об организации деятельности по охране и обороне государственных границ на освобожденных территориях, о работе, проводимой в направлении создания необходимой инфраструктуры.

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы совместной деятельности между структурами, подчеркнута значительная роль таких визитов для дальнейшего развития двусторонних отношений, проведен обмен мнениями о развитии сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.