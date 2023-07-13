На любую провокацию в отношении азербайджанского солдата будет дан самый жесткий ответ.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам в Агдаме глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении, министр отметил, что в ходе встреч в данном формате ведутся переговоры по всем актуальным темам - мирному договору, процессу делимитации, открытию коммуникаций, гуманитарным вопросам.

Отметив негативное влияние провокаций на переговорный процесс, Джейхун Байрамов сказал, что провокации не способствуют мирному процессу, а создают напряженность.

"Позиция Азербайджана однозначна. Призыв Азербайджана заключается в том, чтобы предостеречь Армению от этих провокаций. На любую провокацию против азербайджанского солдата будет дан ответ в самой жесткой форме. Этот шаг не пойдет на пользу тем, кто думает о саботаже и тем, кто совершает его", - сказал министр.

Напомним, что в конференц-центре в Агдаме проходит мероприятие под названием "Возрождение Агдама". В мероприятии принимают участие руководство Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, главы дипломатических представительств нашей страны, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).