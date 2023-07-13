https://news.day.az/politics/1581062.html Лицемерию официальных лиц Армении нет предела
Лицемерию официальных лиц Армении нет предела
Судя по всему, лицемерию официальных лиц Армении нет предела!
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на провокационную публикацию главы МИД Армении Арарата Мирзояна.
"Иначе зачем стране, убившей десятки невинных детей, в том числе 12 детей в результате ракетных обстрелов и агрессии против Азербайджана, злоупотреблять случаями смерти детей в политических целях?", - написал он.
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