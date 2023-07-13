USAID планирует вмешательство во внутренние дела Азербайджана?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

После Второй мировой войны, в контексте растущего глобального влияния США, официальный Вашингтон начал вмешиваться во внутренние дела других государств. В этом процессе Штаты активно пользовались помощью различных политических организаций, контролируемых СМИ и финансовых институтов.

Иными словами, если руководство какого-либо государства не вело политику, соответствующую интересам США, то вводились в действие т.н. "принципы демократии". Затем на правительство оказывалось систематическое давление и требовались уступки.

Одним из основных исполнителей глобальных целей Вашингтона во время "холодной войны" была организация внешней помощи США - Агентство по международному развитию (USAID).

Фактически, для чего было создано USAID?

USAID было создано после Второй мировой войны. В то время США осуществляли план Маршалла для восстановления Европы.

На основе принятого в 1961 году Закона о внешней помощи Конгрессом была предложена идея создания Агентства. Главной задачей его было управление экономической помощью - сельскому хозяйству, торговле, здравоохранению и гуманитарной помощи.

Согласно принятому закону, 3 ноября 1961 года президент Джон Кеннеди подписал документ о создании USAID.

Чем занималась эта организация в прошлом?

Факты свидетельствуют о том, что организация внешней помощи правительства США, по заданию официального Вашингтона, ставила перед собой главную цель - вмешательство во внутренние дела государств.

Например, представители USAID в 2005 году были высланы из Эритреи за свою деятельность, направленную на создание внутреннего кризиса в стране. Деятельность организации не ограничивалась только этим. За последние 5 лет офисы USAID в России, Беларуси и Эфиопии были закрыты.

Причина та же...

Иными словами, USAID и связанные с ней организации являются инструментами, через которые США пытаются осуществлять свое влияние на государства, скрывая свои истинные цели и не проводя прямое вмешательство.

Эти организации устанавливают связи с оппозиционными группами, финансируют их для смены власти. Они организуют митинги и демонстрации с участием лиц, обученных специальными службами Запада.

В прошлом они провоцировали цветные революции в бывших постсоветских странах - Грузии, Украине, Киргизии и Армении. Также были организованы широкомасштабные вмешательства в Казахстане, России, Беларуси и Узбекистане. Но результаты оказались неудачными.

Кроме того, "арабская весна", которая привела к смертям миллионов людей и массовым беженцам, является "делом рук" западных фондов. Проект хаоса, охватывающий страны, такие как Тунис, Ливия, Египет, Йемен, Сирия и другие страны Ближнего Востока, дал свои "успешные" результаты.

План USAID по вмешательству во внутренние дела Азербайджана

После обретения независимости Азербайджан установил взаимоотношения с множеством политических и экономических структур Запада на принципах взаимного уважения. Среди этих структур - политические институты США и Европы, финансовые фонды, а также правозащитные организации. Хотя некоторые из этих организаций интересуются прозрачным сотрудничеством с Азербайджаном, многие из них скрываются за "демократическими ценностями".

Например, в том числе USAID, NED, Фридрих Науман, Маршалл, ИРЕКС и другие с самого начала своей деятельности в Азербайджане занимались провокационными планами.

Иными словами, эти организации пытались экспортировать цветные революции и хаос в нашу страну через захват оппозиции и средств массовой информации.

Офис USAID продолжает свою деятельность в Азербайджане и организация реализовала различные проекты в нашей стране. Один из таких проектов - Онлайн Платформа Общественного Контроля (ENEZARET). Недавно было проведено мероприятие, посвященное результатам 2-летней работы этого проекта.

На мероприятии присутствовал директор Миссии USAID в Азербайджане Майкл Нирбас. Он заявил, что активное участие молодежи в этой платформе заслуживает похвалы.

Можно рассматривать это заявление как попытку USAID вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Видимо, у организации есть планы и на будущее.

Естественно, Азербайджан во всех периодах ясно высказывал свою решительную позицию против финансирования иностранными силами политических проектов, направленных на нарушение внутренней стабильности. Руководство Баку приняло различные запреты, чтобы предотвратить финансирование внешних денежных средств и политических партий. Несмотря на это, западные организации продолжают свои попытки реализовать свои намерения через Грузию. Но основные организаторы были арестованы и попытка провалилась.

Кроме того, было обнаружено, что несколько лет назад молодежь, поддерживаемая Национальным демократическим институтом (NDI) США, получила финансирование на сумму 2 миллиона долларов от представительства организации в Азербайджане. После этого представительство NDI было выведено из страны.

Как видно, азербайджанское правительство приняло решительную позицию по защите внутренней стабильности, отказываясь от провокационных планов USAID и других западных организаций. Однако организации, получающие финансирование от США и занимающиеся созданием хаоса в мире и в Азербайджане, не отказываются от своих намерений. Процессы показывают, что Азербайджан будет продолжать жесткую позицию против всех сил, пытающихся вмешиваться во внутренние политические процессы страны из-за ее границ.