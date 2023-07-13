Сенсация от "Иравунк": США ставят Армении ультиматум?

Автор: Акпер Гасанов

Это так предсказуемо, что даже скучно. В Армении из кожи вон лезут, дабы опровергнуть очевидное - неизбежность полного восстановления территориальной целостности Азербайджана. Страшно армянской стороне признаться себе в том, что окончательно и бесповоротно может лопнуть мыльный пузырь того мифа, которым они жили десятилетиями.

Именно об этом, по сути, говорится в сообщении издания "Иравунк". Там весьма оперативно и сенсационно отреагировали на то, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. На встрече, как известно, обсуждался мирный договор между Азербайджаном и Арменией. И вот "Иравунк" выдал подробности этой встречи.

Согласно сообщению данного армянского СМИ, США предъявили Григоряну семь требований. Требуется, чтобы мирный договор должен быть подписан до конца года и только в Вашингтоне. Как теперь официальный Ереван будет вилять, объясняться с руководством России, не указано, но всем нам стоит запастись попкорном. Впрочем, далее были пункты еще более сенсационные.

Например, был пункт о том, что Армения обязуется принять 65.000 азербайджанских беженцев в своих южных районах. Кроме того, США настаивают на том, чтобы в Зангезурском районе была открыта структура из Баку, которая решит проблемы безопасности азербайджанцев в Армении. Представляю, что уже после прочтения этих пунктов, у многих в РА может начаться истерика. Но, дальше было еще интереснее.

Согласно изданию "Иравунк", Армения обязуется к 2026 году вывести из своей территории российскую базу и заменить ее учебными подразделениями НАТО по программе Восточного партнерства. Вот тут я бы не был так уверен в выполнимости данного пункта, ибо противодействие РФ будет очень серьезным. Впрочем, как известно, Никол Пашинян, на протяжении всей своей политической карьеры был сторонником вывода российской военной базы из Гюмри.

Плюс, во многих армянских СМИ эта тема активно обсуждается уже не первый год. Аккурат, начиная с момента поражения РА в 44-дневной войне и скулежа по поводу того, что "Россия и ОДКБ нас предали, не захотев воевать против Азербайджана". В общем, и тут любопытно будет понаблюдать за развитием событий. А я тем временем укажу на еще один пункт американских требований к РА, согласно изданию "Иравунк".

Согласно ему, Армения обязуется отдать Азербайджану те анклавы, которые закреплены картами СССР и полностью отказаться от Карабаха. Тут, собственно говоря, уже процесс пошел. Мы уже слышали заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы.

Ну а еще один пункт американских требований к РА состоит в том, что будет иметь место открытие Зангезурского коридора с участием международной таможенной организации, то есть без участия РФ. Понятное дело, что в России будут в шоке от такого развития событий. Потому, что там оценивают ситуацию в более широком формате.

Реализация всего того, о чем пишет "Иравунк" означает полное, окончательное поражение России в борьбе за сохранение своего влияния на Южном Кавказе. Совершенно очевидно, что Россия потому и выступала против вмешательства Вашингтона и Брюсселя в процесс азербайджано-армянских переговоров. В РФ и сейчас пытаются указывать на то, что именно она должна быть единственным модератором данного процесса.

Но, судя по всему, времена поменялись. Развязав полномасштабную войну против Украины, Россия сильно ослабла как экономически, так и в военном плане. И это прекрасно видят, в первую очередь, в Вашингтоне. Отсюда и усиление давления Вашингтона на Ереван. Все это происходит, замечу, на фоне неоднократно подчеркивается Белым Домом усилившейся значимости Азербайджана для США и Европы. Стало быть, мы имеем дело с еще одним доказательством того, сколь грамотную внешнеполитическую линию проводит наша страна под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.