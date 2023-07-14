ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

13 июля в 22:35 позиции подразделений азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Садаракского района Нахчыванской АР, были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении, дислоцированными на противоположном направлении, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, 14 июля в 01:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с противоположных позиций открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Ходжалинского района.

Подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были приняты адекватные ответные меры.