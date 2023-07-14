https://news.day.az/politics/1581114.html Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Красного Креста в Азербайджане - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Красного Креста в Азербайджане - ФОТО
14 июля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и главы представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганы Кожич.
Как сообщает Day.Az, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, недавняя ситуация на ППП "Лачин", а также вопросы деятельности МККК в азербайджанском городе Ханкенди.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре