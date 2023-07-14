Мой визит в Азербайджан стал успешным

Министр обороны Израиля Йоав Галант поделился фотографией с Бакинского приморского бульвара в своем Twitter-аккаунте со словами "Доброе утро из Баку".

Как сообщает Day.Az, министр отметил, что его визит в Азербайджан был коротким и успешным.

Отметим, что 13 июля Президент Ильхам Алиев принял прибывшего в Баку с визитом министра обороны Израиля Й.Галанта. Затем состоялись встречи Й.Галанта с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.