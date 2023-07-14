https://news.day.az/politics/1581143.html Анонсирована дата встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна
Анонсирована дата встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна
Трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, председателем Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоится 15 июля в Брюсселе.
Информация об этом появилась на официальном сайте Совета Европейского союза, сообщает в пятницу Day.Az.
Было отмечено, что встреча состоится в 13:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени).
Напомним, что это шестая по счету встреча глав государств в Брюссельском формате. Предыдущая встреча состоялась 14 мая этого года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре