https://news.day.az/politics/1581150.html Проходит последнее заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана
Проходит последнее заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана
Проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщает в пятницу Day.Az, повестка дня заседания включает 19 вопросов.
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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