Проходит последнее заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана

Проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в пятницу Day.Az, повестка дня заседания включает 19 вопросов.

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