Оборонные связи Израиля с Азербайджаном способствуют безопасности обоих народов, а также региональному миру и стабильности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр обороны Израиля Йоав Галант.

"В рамках визита в Азербайджан достигнута договоренность о сотрудничестве в ряде сфер, а также о дальнейшем углублении тесных связей и крепкой дружбы", - написал министр.

Отметим, что 13 июля Президент Ильхам Алиев принял прибывшего в Баку с визитом министра обороны Израиля Й.Галанта. Затем состоялись встречи Й.Галанта с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Визит главы минобороны Израиля в Азербайджан завершен.