Оборонные связи Израиля с Азербайджаном способствуют безопасности обоих народов - министр обороны Израиля
Оборонные связи Израиля с Азербайджаном способствуют безопасности обоих народов, а также региональному миру и стабильности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр обороны Израиля Йоав Галант.
"В рамках визита в Азербайджан достигнута договоренность о сотрудничестве в ряде сфер, а также о дальнейшем углублении тесных связей и крепкой дружбы", - написал министр.
Отметим, что 13 июля Президент Ильхам Алиев принял прибывшего в Баку с визитом министра обороны Израиля Й.Галанта. Затем состоялись встречи Й.Галанта с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Визит главы минобороны Израиля в Азербайджан завершен.
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