Азербайджан расширяет геополитическое влияние

Милли Меджлис (парламент) утвердил открытие посольства Азербайджанской Республики в Словакии.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшней внеочередной сессии парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Словацкой Республике (город Братислава)".

Было отмечено, что открытие посольства внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами. После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 23 ноября 1993 года. До сих пор посольство Азербайджана в Австрии также действует в Словакии.

Кроме того, в Словакии есть консульство Азербайджана.