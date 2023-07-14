Все больше международных НПО протестуют против строительства Арменией завода в Араздеяне
Количество зарубежных неправительственных организаций (НПО), выступающих против строительства в Армении предприятия горнодобывающей промышленности, являющегося грубым нарушением экологических норм и Конвенции Espo, неуклонно растет.
Как сообщает в пятницу Day.Az, заявление организаций гражданского сообщества ряда стран в знак протеста против строительства в Араздейяне металлургического завода вследствие его негативного воздействия как на людей, так и на планету, а также возможной экологической катастрофы, вызвало большой резонанс.
К документу присоединились еще 35 иностранных НПО.
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