ВС Армении идут на эскалацию в Карабахе

14 июля в 10.55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского и Ходжалинского районов.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, кроме того, с 13:39 до 13.50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры.