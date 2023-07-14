ВС Армении идут на эскалацию в Карабахе - обстреляны позиции азербайджанской армии
14 июля в 10.55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского и Ходжалинского районов.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, кроме того, с 13:39 до 13.50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры.
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