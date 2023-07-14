https://news.day.az/politics/1581272.html Помощник Президента Азербайджана встретился с Министром национальной обороны Турции - ВИДЕО
Помощник Президента Азербайджана встретился с Министром национальной обороны Турции - ВИДЕО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с помощником Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халидом Ахадовым.
Как сообщает в пятницу Day.Az, встреча состоялась в рамках визита Халида Ахадова в Турцию.
Во время встречи Яшар Гюлер отметил, что между Азербайджаном и Турцией существуют давние и вечные узы братства.
"Мы и впредь будем решительно продолжать путь, по которому шли с концепцией "Одна нация, два государства", - добавил Гюлер.
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