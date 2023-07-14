https://news.day.az/politics/1581274.html Яшар Гюлер обещает продолжение военного партнерства с Азербайджаном
Яшар Гюлер обещает продолжение военного партнерства с Азербайджаном
Вооруженные силы Турции будут продолжать делится своими военными знаниями и опытом с Вооруженными силами Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время встречи с помощником Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халидом Ахадовым.
"Мы прилагаем все усилия для развития наших отношений. Мы и впредь будем поддерживать азербайджанских братьев, наши сердца и впредь будут биться в унисон. Мы всегда с тобой, родной Азербайджан!" - подчеркнул Яшар Гюлер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре