Очередная провокация Сената Франции против Азербайджана

Председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше призвал ускорить отправку в Армению оборонительного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Ларше написал об этом в своем Twitter-аккаунте после встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

Французский политик отмечает, что это поможет Армении добиться ее внешнеполитических целей.

Отметим, что мы ранее писали о том, что Франция начинает вторую стадию прокси-войны против Азербайджана.