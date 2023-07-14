https://news.day.az/politics/1581317.html Очередная провокация Сената Франции против Азербайджана
Очередная провокация Сената Франции против Азербайджана
Председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше призвал ускорить отправку в Армению оборонительного оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Ларше написал об этом в своем Twitter-аккаунте после встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.
Французский политик отмечает, что это поможет Армении добиться ее внешнеполитических целей.
Отметим, что мы ранее писали о том, что Франция начинает вторую стадию прокси-войны против Азербайджана.
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