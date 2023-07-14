https://news.day.az/politics/1581331.html Новое назначение в МВД Азербайджана - ФОТО
Новое назначение в МВД Азербайджана - ФОТО
Освобожденный от должности министра внутренних дел Нахчыванской Автномной Республики в декабре прошлого года полковник полиции Рашад Исмайлов назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана.
В ответ на запрос Day.Az в пресс-службе МВД информацию подтвердили.
Отметим, что бывший заместитель начальника данного управления полковник полиции Махир Мамедов уволился по собственному желанию.
Новое назначение в МВД Азербайджана (ФОТО)
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