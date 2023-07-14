Али Ахмедов и Владанка Андреева обсудили партнерство между Азербайджаном и ООН

14 июля заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов встретился с резидент-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, в ходе подробного обмена мнениями были обстоятельно обсуждены Саммит по Целям устойчивого развития (ЦУР), который состоится в сентябре 2023 года, а также План спасения людей и планеты, который будет представлен на Саммите мировых лидеров.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации Целей устойчивого развития в Азербайджане, реформам и проектам, направленным на реализацию стратегии "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", и вкладу, который внесет их осуществление в развитие человеческого капитала.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с перспективами партнерства между Азербайджаном и ООН в различных областях.