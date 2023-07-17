Попытки Армении нарушить закон на ППП в Лачине были предотвращены Государственной пограничной службой Азербайджана. Армяне, желающие войти в Карабах после последних вооруженных провокаций со стороны армянских военных группировок, были доставлены через пункт транспортом, принадлежащим Международному Комитету Красного Креста. Стоит отметить, что ГПС Азербайджана также создала специальные условия для этого.

Однако, согласно выявленной информации и фактам, в последние несколько дней были обнаружены серьезные нарушения закона в деятельности Международного Комитета Красного Креста в Карабахском регионе Азербайджана. Представители организации злоупотребляли своими привилегиями и занимались фактической контрабандой. Свидетельств и доказательств этому достаточно.

Кроме того, Государственная пограничная служба опубликовала спецзаявление по данному поводу. В нем отмечается, что несколько армян, желающих пересечь границу Азербайджана, были остановлены на проверку автомобилей, принадлежащих Красному Кресту, и в результате обыска было задержано большое количество контрабандных товаров, в частности, сигарет, мобильных телефонов, а также большое количество топлива.

Комментируя это вопиющее нарушение, британский политический аналитик Нил Уотсон в своем комментарии для AZERNEWS заявил, что Армения подрывает мирный процесс и международное право, совершая подобные действия при участии международных гуманитарных организаций. Он также осудил незаконную поддержку, оказанную Международным Комитетом Красного Креста.

"Факт заключается в том, что контрабанда любых незаконных предметов в машинах МККК является грубым нарушением соглашения о прекращении огня и азербайджанского законодательства. Данное событие вызывает подозрения в использовании любых транспортных средств для "гуманитарных" целей, будь то под эгидой МККК или любой другой организации. Подобная контрабанда позорит имя и репутацию МККК и, еще раз, заставляет сомневаться в том, стремятся ли армянское правительство и народ к миру. Мирные переговоры находятся на решающей стадии, но кажется, что армяне готовы пожертвовать этим ради бессмысленной контрабандой и злоупотребляют гуманитарным исключением, предоставленным МККК. Азербайджан имеет полное право приостановить проход через пограничный пункт "Лачин", и, надеюсь, после этого Армения поймет, что она может больше потерять, чем выиграть от таких действий. Подобные контрабанды не должны повторится", - сказал Уотсон.

Эксперт связал использование имени МККК в таких незаконных событиях с безответственностью организации в своей работе. По его словам, Азербайджан теперь может подать иск против МККК в Международный суд.

Также, согласно британскому эксперту, Азербайджан может провести расследование деятельности МККК до установления пограничного пункта в Азербайджане и предъявить соответствующие претензии.

"Я уверен, что у руководства МККК не было сведений о контрабанде, но, несмотря на это, небрежный подход привел к такому исходу, что противоречит азербайджанскому и международному законодательству. У Азербайджана есть доказательства и он имеет право подать дело в суд против МККК. Очевидно, что в машинах Комитета могли быть перевезены оружие и связанные с ним компоненты, и Красный Крест могут обвинить в разжигании ситуации, а не в осуществлении заявленной гуманитарной цели", - подчеркнул Уотсон.

Прокомментировав беспочвенные заявления Армении после закрытия пограничного пункта в Лачине, эксперт назвал армян профессионалами в подготовке безосновательных заявлений.

"Армяне - специалисты в распространении дезинформации. Важно, чтобы Азербайджан представил факты о данной контрабанде и других нарушениях, а также привлек лучших юристов для представления дела в Международный уголовный суд. Подобную информацию также необходимо распространять в западных СМИ", - подытожил британский эксперт.