Моцион в Ханкенди: заодно и покричали

Автор: Акпер Гасанов

Есть известный анекдот про баню, в которую пошли, чтобы "заодно и помыться". Так вот карабахские армяне тоже сегодня пошли. Нет, не в баню. И не в том направлении, в котором им следовало идти со всеми своими верованиями в то, что сказка станет былью. Они просто прошлись по Ханкенди, заодно и прокричав что-то привычно нелепое.

"Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города", вспомнилась в связи с сегодняшней акцией карабахских сепаратистов в Ханкенди фраза из кинофильма "Убить дракона". Вспомнилась неспроста. Ведь прогулку свою карабахские армяне решили назвать аж целым "всенародным движением". Ух, ты! Вот так, одним махом, организаторы прогулки по сути объявили не армянами тех, кто не прошелся по улицам Ханкенди.

Получается, что весь армянский народ- это те несколько тысяч проигравшихся от Ханкенди до места временной дислокации российского миротворческого контингента? Ладно, прошлись, аппетит нагуляли. Что, кстати, тоже странно. Вред как на какую-то "блокаду" жалуются, на дефицит товаров. Казалось бы, в этих условиях экономить энергию надо, а не по улицам шататься. Так нет же, шатаются! Вот и делай теперь выводы о "блокаде"!

А хотели-то чего? Сообщают, что участники прогулки на русском языке озвучили призывы: "прекратите гуманитарный кризис", "прекратите бездействие", "свободу "арцаху"", "откройте путь жизни", "процветание "арцаху"". То, что они о своих мечтах проголосили на русском языке, с точки зрения самих участников прогулки, может считаться чем-то вроде подвига.

Но в реальности, нелепо было бы обращаться к россиянам по-армянски. Другое дело, что нелепости хватало и без того. Вот, к примеру, опять про мифический "арцах" горлопанили. Совсем как когда-то премьер-министр РА Никол Пашинян в центре Еревана. Он же, понится, орал,: ""арцах"- это Армения и точка". И чем все закончилось? Спровоцировал он 44-дневную войну, которая закончилась разгромом армянской оккупационной армии.

Подписал Пашинян, в ночь на 10 ноября 2020 года, трехстороннее заявление, представляющее собой по сути акт о капитуляции. Да, потом он все пытался, лавировал,в надежде избежать выполнения всех требований того заявления. Но в итоге, убедившись в тщетности таких потуг, вынужден был заявить о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы.

Нет, лавировать он и его команда пытаются до сих пор. Но вот после такого признания территориальной целостности Азербайджана с его стороны, все попытки карабахских сепаратистов требовать от кого-то помочь им в чем-то звучат, как не смешной анекдот. Собственно, командование РМК не раз визитерам из Ханкенди об этом и говорило Они же не впервые с такими стенаниями к российским миротворцам приходят.

Вот и сейчас в РМК просто разведут руками. Не могут они дать "свободу" части территории Азербайджана, где пока еще проживают носители паспортов Армении, наивно надеющиеся на то, что им веки вечные можно будет игнорировать законы нашей страны. В РМК резонно заметят, что шастают армяне по азербайджанской земле, что признал и Никол Пашинян.

И то, что среди участников сегодняшней прогулки были Араик Арутюнян, который пишет письма президенту России и использует Пашиняна, как связного, сути дела не меняет. И то, что моцион совершить решил еще и московский засланец Рубен Варданян, который уже попал под украинские санкции и вполне может попасть под санкции США и ЕС, тоже ничего не поменяет.

Ведь, помимо всего прочего, Европейский суд по правам человека полностью отклонил запрос Армении от 21 июня 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана о применении временных мер безопасности в отношении Азербайджана. Таким образом, ЕСПЧ постановил, что требование Армении о снятии пограничного пункта пропуска "Лачин" является необоснованным. Суд также счел, что ППП не мешает движению по Лачинской дороге.

Так что, в Ханкенди могут разве что внутривидовые разборки устраивать, арестовывать и избивать Виталия Баласаняна или кого-то еще. Также, у них пока еще есть время определиться- принимать условия Азербайджана или уезжать в Армению. Вскоре у них уже не будет возможности для такого вывода. Вот, о чем им всем нужно подумать, возвращаясь с прогулки. а так, моцион как моцион. Заодно и покричали.