Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Постановление Международного суда еще раз подтверждает, что запрос Армении о выведении пограничников Азербайджана с пограничного пункта пропуска Лачин и дороги был единогласно отклонен. Суд продолжает разоблачать армянскую ложь", - написал он.

Отметим, что Международный суд 6 июля 2023 года отклонил иск Армении по поводу территориальных претензий к Азербайджану. Суд отклонил требование Армении о внесении изменений в Решение от 22 февраля 2023 года.