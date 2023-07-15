https://news.day.az/politics/1581379.html Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь - МИД Азербайджана
Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь - МИД Азербайджана
Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Постановление Международного суда еще раз подтверждает, что запрос Армении о выведении пограничников Азербайджана с пограничного пункта пропуска Лачин и дороги был единогласно отклонен. Суд продолжает разоблачать армянскую ложь", - написал он.
Отметим, что Международный суд 6 июля 2023 года отклонил иск Армении по поводу территориальных претензий к Азербайджану. Суд отклонил требование Армении о внесении изменений в Решение от 22 февраля 2023 года.
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