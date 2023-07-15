https://news.day.az/politics/1581411.html Минобороны о недочетах миротворцев при обеспечении авиационной безопасности
Минобороны о недочетах миротворцев при обеспечении авиационной безопасности
Зафиксированы факты применения незаконными армянскими вооруженными формированиями радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.
Несмотря на неоднократные обращения к командованию российского миротворческого контингента о том, что подобные случаи представляют серьезную угрозу безопасности воздушных перевозок, никаких мер не предпринято, - говорится в информации.
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