https://news.day.az/politics/1581441.html ВС Азербайджана не дали армянам укрепиться у Ходжалинского района
ВС Азербайджана не дали армянам укрепиться у Ходжалинского района
15 июля около 10:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.
Как сообщили в субботу Day.Az в Министертсве обороны Азербайджанской Республики, в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работа была немедленно остановлена.
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