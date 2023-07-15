6-й раунд переговоров в Брюсселе

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Сегодня в Брюсселе состоится очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении при содействии президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Президент Ильхам Алиев уже находится в политической столице Европы.

С какой повесткой дня официальный Баку отправился на 6-ю встречу в Брюссельском формате, всем известно. И позиция, и условия Азербайджана остаются неизменными. Интересно, что с мирным пакетом Баку давно знакомы и Вашингтон, и Москва, и Брюссель, и во всех них условия Азербайджана были признаны приемлемыми.

Что касается Армении, то в этом вопросе именно армянская сторона часто меняет позиции и желания. Всем известно, что Армения, которая каждый раз предъявляет какие-то претензии к Азербайджану, и на этот раз ничем не отличится. А именно, будет стараться:

- стремиться к достижению соглашения о создании международных механизмов, связанных с правами и безопасностью проживающих в Карабахе армянских жителей;

- оформить это желание в мирном соглашении, отметив карты 1975 года.

Азербайджан с самого начала привержен мирному процессу и с разных платформ заявляет, что его позиция неизменна. Желание Армении использовать всякие "версии", рассчитанные на то, чтобы нагнетать ситуацию безосновательными доводами и предлогами, и застопорить мирные переговоры, не что иное, как грезы, которым никогда не будет суждено сбыться. Потому что предложения, переданные в соответствии с требованиями международного права официальным Баку, как стороной-победителем, уже давно приняты модераторами мирных переговоров.

Стоит также отметить, что армянская сторона очень далека от идеи подписания мирного документа. Это ясно видно не только по тому факту, что позиции азербайджанской армии постоянно подвергались обстрелам в последние дни, но и по необоснованным заявлениям армянских официальных лиц, попыткам распространить не отражающие реальности кадры, связанные якобы с гуманитарной проблемой в Карабахе. Такие провокации, попытки создать напряженность значительно усилились, особенно накануне встречи глав государств в Брюсселе 15 июля.

Глава МИД Армении даже нагло попытался вновь сделать Азербайджан мишенью для международной общественности. Ситуация дошла до того, что помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter ответ на провокационный пост министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об армянских детях, якобы ставших жертвами "блокады", устроенной Азербайджаном.

"Местная полиция подтвердила, что двое несовершеннолетних погибли во сне в результате халатности и высокой температуры в машине из-за отсутствия присмотра со стороны родителей. Это не что иное, как лицемерие", - подчеркнул Хикмет Гаджиев, добавив, что действующий ППП "Лачин" в целом не имеет ничего общего с этим событием.

Министр иностранных дел Армении, вероятно, указав на пограничный пункт пропуска "Лачин", попытался намекнуть, будто в Карабахе ощущается нехватка продовольствия. На следующий день после этого события в Ханкенди, с подачи "серьезно обеспокоенных" армянских сепаратистов началась акция, где заявлялось, что якобы 120 тысячная армянская община, в том числе 30 тысяч детей, находятся в опасности, в скором времени все запасы продовольствия будут исчерпаны, магазины опустеют, люди столкнутся с голодом и т.д. Попытки создать такое видение дают серьезный повод задуматься о том, что руководство Армении не намерено прекращать контролировать карабахских сепаратистов, а официальный Ереван неизменно стоит за планом обострения ситуации в регионе.

Поэтому наивно было бы ожидать серьезного прогресса и от 6-го раунда переговоров в Брюсселе на фоне деструктивной позиции Армении, действующей по указке покровителей. В данном случае как никогда уместно было бы вспомнить знаменитое высказывание Президента Ильхама Алиева: "Если Армения не хочет мира, то мира не будет!".

Скорее всего, и этот раунд переговоров тоже запомнится как очередная встреча, не имеющая конкретных последствий, которую обозначат на бумаге как прошедший раунд мирных переговоров. На самом деле брюссельскую встречу можно назвать успешной, как одну из немногих форматов прямых контактов, реализуемых между Баку и Ереваном. Потому что такие встречи помогают постепенно, шаг за шагом сближать позиции, обсуждать вопросы, которые еще не нашли решения, находить подходы. С этой точки зрения можно охарактеризовать очередную брюссельскую встречу как следующий шаг к миру. Но мировое сообщество, международные институты должны знать, что приезд Армении за океан или в центр Европы вовсе не исходит от ее стремления к миру, поскольку:

- тот, кто хочет мира, не будет брать на прицел населенные пункты Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачине, а также в Сядяряке;

- тот, кто хочет мира, не будет снова принимать решение выделить миллионы долларов помощи сепаратистам в Карабахе;

- тот, кто хочет мира, не будет денно и нощно заботиться о том, чтобы вооружиться самому и вооружить сепаратистов.

Армянская сторона многое потеряет, если не примет сегодняшнюю геополитическую реальность. Ереван должен понимать, что сейчас ни одно государство, а также международные организации не оказывают и не намерены оказывать давления на Азербайджан из-за армянских жителей, проживающих в Карабахе. Если сепаратисты надеялись, что Россия помешает Азербайджану построить пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, то время показало, что они надеялись напрасно. Такие факты на самом деле являются прекрасной возможностью для Армении и остатков так называемого режима извлечь урок, принять решение. Они должны понимать, что если Россия, являющаяся их многолетним покровителем, сегодня уже вынуждена договариваться с Азербайджаном по многим вопросам, то что может сделать Армения официальному Баку?!

Если Армения и их покровители думают, что можно еще на что-то надеяться пока сепаратисты будут сопротивляться до конца - это будет их следующей ошибкой. Потому что это сопротивление углубит их социальные проблемы, а Армении придется принять более тяжелые условия Азербайджана. Лучше всего, если Армения откажется от манипуляций, саботажного поведения, накаляющих обстановку шагов и как можно быстрее сядет за стол переговоров с Баку. Поскольку в следующий раз такая возможность Армении может не предоставиться.