Армянскому агитпропу не удалось повлиять на итоги встречи в Брюсселе

Автор: Лейла Таривердиева

Даже у самой оголтелой пропаганды должен быть какой-то предел. У пропаганды армянской его нет. В последние несколько дней агитпроп работал без продыху, спешно создавая определенную атмосферу в преддверии саммита, прошедшего в Брюсселе 15 июля. Это уже стало традицией - пытаться расшатывать ситуацию, когда назначаются важные встречи и когда намечаются подвижки. Чаще это бывают провокации на границе или в зоне временного размещения РМК, но бывают и вот такие представления, какое разыграли сепаратисты в конце минувшей недели.

В Ханкенди в пятницу началась акция, которую его организаторы планировали сделать чрезвычайно массовой и чрезвычайно бессрочной. Согласно сценарию, псевдо-голодающие должны были покричать на площади города, а потом отправиться к погранпункту "Лачин", чтобы снести его и показать всяким там миротворцам, как надо решать вопросы. Для миротворцев, судя по оглашенным в соцсетях тезисам, тоже кое-что было приготовлено. Так, армяне рассчитывали заблокировать Ходжалинский аэропорт, посредством которого РМК обеспечивает себя.

Напомним, что после безобразного инцидента на ППП в Лачине, который имел место 15 июня с участием россиян, проезд через погранпункт им был закрыт. По некоторой информации, миротворцам предложено организовать снабжение посредством дороги Агдам-Ханкенди. Такое же предложение было сделано и Красному Кресту. И те, и другие пока упираются, но это только пока.

Глядя на фото устроенного в Ханкенди шабаша, вспоминаются фотографии и видеозаписи конца 80-х годов, сделанные в Ереване и тогдашней НКАО. Эти толпы, эти вопли, возбужденные в предчувствии крови взгляды, взлетающие в экстатическом восторге кулачки. Все проблемы армян Карабаха и самой Армении начались как раз с тех митингов, с тех взлетающих к небу кулачков. Армяне думали, что для них открываются ворота в рай. Тогда они еще не знали, что ждет впереди, поэтому на лицах было вдохновение. Мысленно последователи "миацума" уже плескались в Каспийском море и жили в Баку без азербайджанцев, и считали, что этот день вот-вот настанет.

У участников последней акции в Ханкенди на лицах не было и следа вдохновения. Пережившие крушение иллюзий, массу разочарований, уставшие от тридцатилетней нестабильности люди, не видящие никакого будущего для себя и своих детей. Да еще запуганные рассказами о какой-то "блокаде", "голоде" и тому подобном. Большинство из них уже понимают бессмысленность выкрикивания лозунгов на площадях и размахивания кулачками и флагами. Однако стадное чувство, воспитанное идеологами и мифотворцами, не дает им возможности отойти в сторону. Они продолжают идти в общей толпе с унылыми лицами, словно на убой. Когда нет возможности влить в так называемые протесты новую кровь в лице доставленных извне провокаторов и массовки, они бывают вот такими.

Сепаратисты с постными лицами собрались позже назначенного времени. Толпа внушительной не получилась и больше напоминала согнанных на мероприятие советских трудящихся, которые зевали и ждали команды, когда нужно хлопать. Да и не из кого было обеспечить массовость. Это только по легендам в зоне РМК проживают 120 тысяч армян, в реальности их не больше 20-30 тысяч. Последний массовый сбор в Ханкенди удалось провести в октябре прошлого года. Для участия в нем не только выскабливались до последнего человека все села, но и массово завозились граждане Армении. Тогда на Лачинской дороге еще царило самоуправство миротворцев, создавших тепличные условия для укрепления сепаратизма и реваншизма в Карабахском регионе, и возможностей у армян было много. Был обеспечен массовый въезд на суверенную территорию Азербайджана посторонних лиц для массовки. Кстати, то шоу было организовано как раз к переговорам в верхах в Сочи и предназначалось для подкрепления позиции Пашиняна, а через него и Москвы. Эта позиция, в отличие от позиции западных переговорщиков, заключается в замораживании ситуации и сохранении вопроса "статуса" на будущее, когда сложатся выгодные армянству условия.

Бессрочность акции в Ханкенди выразилась в установке военных палаток на площади. Основная масса "блокадников" разошлась. Устали, наверное - в такую жару пришлось прогуляться до Ходжалы и обратно и помучить голосовые связки. Палатки установлены в знак протеста, но смысла в такой акции никакого. Организаторы шоу не понимают самой сути слова "протест". Для чего жить в палатке посреди Ханкенди, если сепаратистские власти сами с тобой согласны и, более того, сами являются организаторами представления? То, что у армян большие проблемы с осознанием своих действий, показала еще проведенная весной акция на въезде в Ханкенди, когда сепаратисты в подражание азербайджанским экоактивистам решили пожить на дороге и перекрыли ее самим себе. Некоторое время они старательно исполняли роли непоколебимых протестующих, зачем-то проверяя въезжающие в Ханкенди армянские же автомобили. Протестовали они вроде бы против мнимой "блокады" Лачинской дороги, но выглядело это как-то странно. Армянские СМИ и соцсети несколько дней пошумели-пошумели, а потом о странной акции протеста все просто забыли. Она рассосалась сама собой, и скоро люди и палатки с территории исчезли.

Так же странно выглядит нынешний палаточный протест. Он совершенно, абсолютно бессмысленен и не запомнится надолго. Хотя нет, один момент все же не сотрется из памяти. Наверное, все обратили на него внимание. Маленькая девочка, сидящая на плечах отца, выкрикивает лозунги вместе со взрослыми, и в ее жестах, голосе и выражении глаз столько ненависти и бешенства, что становится не по себе. Ведь это всего лишь маленький ребенок, он только начинает жить, но уже умеет так не по-детски ненавидеть. Националисты выращивают монстров, думая, что те воплотят в жизнь армянские фантазии. Однако глядя на охваченного пещерной ненавистью ребенка, можно сделать только один вывод: будущего у этого народа нет.