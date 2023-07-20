44-дневная война показала, что выбор Израиля в партнеры был правильным

Автор: Лейла Таривердиева

Как короткий, но успешный охарактеризовал свой недавний визит в Баку министр обороны Израиля Йоав Галант. В ходе проведенных здесь встреч, как написал Галант в своем Твиттер-аккаунте, "мы договорились не только сотрудничать по ряду сфер, но и углублять наши тесные связи и крепкую дружбу. Наши оборонные связи способствуют безопасности обеих стран, а также региональному миру и стабильности".

Хотя связи между Азербайджаном и Израилем обширны, военно-техническое сотрудничество - это особая статья. Длится оно уже много лет. Началось оно в 2004 году, когда Азербайджан впервые получил израильское вооружение. Постепенно Баку перешел в ранг особо доверенных и надежных партнеров Израиля и недавно вошел в число немногих стран, получивших доступ к закупке таких специфических видов израильского вооружения, как средства противовоздушной обороны. Израильский ВПК - сфера высокотехнологичная, располагающая современными нанотехнологиями. В Израиле хорошо знают, что Азербайджан, приобретя эти технологии, никогда не будет делиться ими с другими странами, тем более враждебными Израилю. Так, Азербайджан стал первой и единственной страной, куда Израиль поставил оперативно-тактические ракетные комплексы (ОРТК) с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA.

Великолепно показали себя в дни Второй карабахской войны израильские дроны. Это и разведывательно-дозорные БПЛА Heron TP и Hermes 4507, и барражирующие боеприпасы Sky Striker и Harop. Кроме того, на совместном предприятии в Азербайджане производится сборка израильского дрона-разведчика Aerostar и дрона-камикадзе Orbiter1K и Orbiter-3. В 2018 году азербайджанское предприятие Azad Systems и израильская компания Aeronautics приступили к производству беспилотника Pegasus 120.

Как можно узнать из открытых источников, за последние годы Азербайджан закупил у Израиля БПЛА, бронетехнику, электронное разведывательное оборудование, противотанковые ракеты, зенитное и многие другие современные виды оружия. И не прогадал, потому что в ходе победоносной войны израильское вооружение продемонстрировало высокую боеспособность и преимущество над некоторыми считавшимися до того неуязвимыми видами российского оружия. Один только Harop поразил десятки целей противника - это бронетехника, ЗРК, командные пункты, склады боеприпасов и так далее.

Говоря о двусторонних отношениях, нельзя не отметить и огромную моральную и политическую поддержку Азербайджану со стороны Израиля и еврейского лобби в карабахском вопросе на международном уровне. Баку всегда чувствовал эту поддержку и высоко ценит ее. Как говорил бывший замминистра обороны этой страны Эфраим Снэ, "всегда нужно помнить одно: Израиль никогда ни единой пулей не поможет врагам Азербайджана. Запомните: ни единой пулей".

Военно-техническое сотрудничество Израиля и Азербайджана прошло испытание в бою. Израильское вооружение показало себя с лучшей стороны еще во время апрельских боев 2016 года. А особенно четко его возможности стали видны в ходе Второй карабахской войны, сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

По словам эксперта, Президент Ильхам Алиев в вопросах развития Вооруженных Сил сделал ставку на закупку самого современного вооружения, в первую очередь израильского. Изральский ВПК по качеству, современности и эффективности своей продукции занимает одно из первых мест в мире.

"Первоначально было много разговоров по поводу того, что зачем, мол, мы покупаем такое дорогостоящее оружие, тратим деньги и так далее. А израильские техника и вооружение - действительно не из дешевых. Однако 44-дневная война подтвердила правильность выбора, который сделал глава государства. Вооружение, закупленное у Израиля, оказалось на высоте. И сегодня, когда мы говорим о нашей Победе, мы обязательно вспоминаем и те образцы вооружений, которые облегчили нам задачу и позволили уберечь многие жизни наших солдат. Кроме того, нельзя не сказать и о профессионализме наших военнослужащих, которые в короткие сроки смогли научиться обращению с самыми современными видами вооружений, закупленных у Израиля и умело использовали эти навыки в бою. После 44-дневной войны был проведен анализ, исходя из опыта боевых действий. Все показатели были в пользу оружия и техники, приобретенных у Израиля", - сказал Рамалданов.

Наш собеседник подчеркнул, что израильское вооружение внесло свою лепту в разгром армянских оккупантов и восстановление территориальной целостности нашей страны наряду с передовыми вооружениями, приобретенными в Турции и ряде других стран. После Отечественной войны азербайджано-израильское сотрудничество в военно-технической сфере развивается еще более быстрыми темпами.

"Оптимистично настроен в этом вопросе не только министр обороны Израиля. Израильский ВПК в лице Азербайджана, я бы сказал, нашел надежного партнера. Сотрудничество в этой сфере будет идти по нарастающей", - сказал Шаир Рамалданов.