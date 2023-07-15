Армянские контрабандисты под ширмой Красного Креста

Автор: Пярвин Мирзазаде

Азербайджанские власти на протяжении более 2 лет неоднократно предупреждали международное сообщество о том, что Армения использует Лачинскую дорогу для доставки на территорию, где размещены миротворцы, грузов военного назначения, всевозможной контрабанды, ротации армянских военнослужащих и незаконного проникновения в Азербайджан граждан третьих стран. Долгое время все обращения официального Баку к командованию миротворцев с призывами положить конец этой вакханалии на границе, которая не только нарушала суверенные права Азербайджана, но и противоречила всем пунктам подписанного 10 ноября 2020 года трёхстороннего Заявления, оставались без должной реакции.

Командование российских миротворческих сил не могло (по объективным и субъективным причинам) положить конец этому беспределу. С одной стороны, у них отсутствовали надлежащие средства пограничного контроля, а с другой стороны, власти Армении и сепаратисты, постоянно шантажировали их тем, что введение подобного жесткого контроля приведет к антирусским настроениям. Таким образом, армянская сторона бесконтрольно пользовалась этой дорогой по своему усмотрению и делала все что хотела, при молчаливом согласии миротворцев.

После того, как в конце 2022 года, согласно трёхстороннему Заявлению, азербайджанская сторона построила новую дорогу, чтобы обеспечить скорейшее возвращение азербайджанских беженцев, был изменен маршрут Лачинской дороги, ныне проходящей в объезд города. Официальный Ереван, который пользуется любой возможностью, чтобы не выполнять своих обязательств согласно подписанным трёхсторонним Заявлениям, поднял тогда "вселенский" шум заявляя, что мол Азербайджан построил эту новую дорогу раньше срока, а армянская сторона к этому пока не готова, мол идут некие проектные работы и тд. и тп. Однако все эти возражения и необоснованные обвинения армянских властей были смехотворны, так как Азербайджан, используя свои возможности, построил новую дорогу раньше срока, чтобы не только вернуть азербайджанский город Лачин и ряд населенных пунктов, в которых продолжали жить незаконные армянские переселенцы, но и создать условия для скорейшего возвращения беженцев, изгнанных оттуда во время оккупации в мае 1992 года. Естественно, что после изменения маршрута дороги, незаконные армянские переселенцы (в основном из Армении и стран Ближнего Востока) были вынуждены покинуть эту азербайджанскую территорию, что вызвало бурю ярости у зарубежной армянской диаспоры и сепаратистов, которые все еще питали надежду сохранить эти территории под своим контролем, в надежде на реванш в будущем.

Согласно трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, азербайджанская сторона обязалась обеспечить безопасность передвижения коммерческих грузов и гражданских лиц по Лачинской дороге, а российские миротворцы должны контролировать зону шириной 5 километров от условной границы до территории, где проживает армянское население Карабахского региона Азербайджана и где сейчас размещен миротворческий контингент. При этом, наличие миротворцев никак не ограничивает суверенные права Азербайджана по пограничному и таможенному контролю на въезде- выезде на Лачинскую дорогу, что является одним из компонентов обеспечения безопасности: не допущения провоза грузов военного назначения, контрабанды и граждан третьих стран.

После того, как в конце 2022 года был полностью восстановлен суверенитет Азербайджана в Лачинском районе и азербайджанские пограничники взяли под охрану всю линию условной азербайджано- армянской границы (граница двух стран является условной вплоть до завершения процесса демаркации и делимитации), перед азербайджанскими властями стал вопрос об обеспечении в полном объеме контроля над въездом и выездом, на азербайджанскую территорию, как составной части взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности этой дороги. После того, как армянская сторона продолжала использовать Лачинскую дорогу для снабжения остатков своих вооруженных сил на территории, где временно расположены миротворцы и при этом армянские официальные лица публично нагло врали и утверждали, что никаких армянских военнослужащих в Карабахе нет, а это военнослужащие мифической "армии обороны Карабаха", перед азербайджанскими властями остро стал вопрос-жестко пресечь этот незаконный канал снабжения.

Если следовать логике, то при элементарном подсчете реальной численности армянского населения Карабахского региона (а не дутых цифр в 120000 человек), тиражируемых армянской пропагандой, то можно сделать вывод, что число членов незаконных вооооуженных формирований сепаратистов не может превышать несколько тысяч человек, а все остальные вооруженные лица представляют собой военнослужащих армянской армии, незаконно находящейся на суверенной азербайджанской территории. Никакие доводы и отговорки официального Еревана на эту тему неприемлемы. Однозначно, что снабжение и обеспечение этих армянских воинских частей требует значительных сил и средств, а учитывая то, что единственным путем для ротации военнослужащих, доставки снаряжения и топлива остаётся Лачинская дорога, то армянская сторона делала все возможное для сохранения бесконтрольного движения по этой дороге.

Подобная ситуация далее не могла долго продолжаться. Азербайджанские власти постоянно обращали внимание международных посредников на то, что армянская сторона нарушает достигнутые договоренности и вместо обещанного вывода частей армянской армии с азербайджанской территории, наоборот, наращивает их мощь, создавая запасы боеприпасов, топлива и снаряжения. В декабре 2022 года ситуация обострилась после того, как в ответ на варварское расхищение сепаратистами природных богатств Карабаха, азербайджанские экологи начали проводить акцию протеста на дороге около города Шуша, не давая возможность для незаконного вывоза золотоносной руды и меди в Армению, требуя досмотра транспорта со стороны законных азербайджанских властей.

Тогда Ереван и их марионетки - сепаратисты пошли на открытую провокацию, запретив движение транспортных средств, принадлежащих армянским жителям Карабахского региона Азербайджана с обеих сторон, под предлогом отсутствия "безопасности", требуя восстановить прежний порядок движения номинальным контролем миротворцев.

С этого момента снабжение армянского населения Карабаха стало осуществляться транспортными средствами миротворцев и МККК (Международного Комитета Красного Креста). К сожалению, армянская сторона не остановилась и продолжила свои незаконные действия, доставляя под видом гуманитарных грузов и мнимых больных снаряжение, топливо и срочников из Армении. Параллельно с этим, армянская пропаганда развернула небывалую, лживую компанию в мировых средствах массовой информации против Азербайджана, под соусом "гуманитарной катастрофы", развивая тему якобы холода и голода среди мирного населения.

Одновременно армянская дипломатия бросилась искать поддержки у международного сообщества, в надежде добиться поддержки, чтобы оказать давление на Азербайджан в этом вопросе. Используя возможности армянской диаспоры, тюркофобско настроенных западных политиков и ангажированных международных чиновников, армянской стороне в какой-то момент показалось, что им удалось добиться мнимого успеха, трактуя промежуточное решение Международного Суда в Гааге в свою пользу, но изменить уже ничего не смогла.

Начиная с 30 апреля 2023 года, азербайджанская сторона установила Погранично-Переходный Пункт (ППП) на мосту, через пограничную реку Хаккари и стала в полной мере осуществлять необходимый таможенный и пограничный контроль за движением грузов и пассажиров по Лачинской дороге, в соответствии с международным правом и своими обязательствами по трёхстороннему Заявлению. Несомненно, такие действия азербайджанских властей вызвали истерическую реакцию в Ереване и у сепаратистов, которые лишились последнего канала для снабжения остатков армянских вооруженных сил в Карабахе. Ведь под видом доставки коммерческих и гуманитарных грузов, используя транспорт миротворцев и МККК, в Карабах доставлялось огромное количество дизельного топлива, предназначенного для военной техники армянской армии. Следует учитывать, что большая часть гражданского транспорта армянского населения Карабаха работает на сжиженном газе также как в Армении, который там дешевле бензина и солярки.

Пойдя на установку ППП, азербайджанская сторона в очередной раз проявила добрую волю и гуманизм, разрешив пересечение сухопутной границы Азербайджана, в порядке исключения, представителям армянского населения Карабаха (хотя в целом, сухопутные границы страны закрыты, вплоть до 2 октября 2023 года, из-за введенного карантинного режима), использование незаконных документов, выданных непризнанными сепаратистскими властями, выезд-въезд транспортных средств с армянской регистрацией и не действительных номерных знаков, которые используются МККК для доставки грузов и пассажиров.

Достаточно взглянуть на видео кадры с ППП Лачин, распространенные пограничными властями Азербайджана, где отчетливо видно, как все автомашины и пассажиры свободно пересекают границу, в соответствии с международными стандартами. Такое положение дел не могло удовлетворить армянскую сторону, которая растрезвонила на весь мир дезинформацию о "полной блокаде" армянского населения. При этом, отказываясь от предложений азербайджанской стороны обеспечить армянское население Карабахского региона продовольствием, топливом, а также газом и электроэнергией из близлежащих азербайджанских населенных пунктов: городов Шуша, Агдам, Барда и других.

Чтобы не допустить возможности примирения и начала диалога, армянские власти и их марионетки-сепаратисты пошли на откровенный подлог и контрабанду: стали подкладывать в грузовые автомобили с гуманитарными грузами МККК сигареты, мобильные телефоны, контрабандный бензин и другие запрещенные к ввозу в большом количестве в Азербайджан товары. Теперь армянские масс медиа орут на весь мир, что мол водители автомобилей вынуждены заниматься контрабандой, потому что Азербайджан не допускает "свободного" движения по Лачинской дороге и везли эти товары, чтобы удовлетворить потребности "умирающего" от голода армянского населения. Видимо армянские пропагандисты принимают весь мир за дурачков, когда пытаются обмануть мировое сообщество, лишь бы обелить свою заметно подмоченную репутацию контрабандистов. Своими действиями армянские власти не только себя подставили, но и нанесли значительный урон репутации МККК, который известен в мире как независимый международный посредник в решении гуманитарных проблем многочисленных войн и конфликтов.

Наряду с этим, власти в Ереване хорошо знают о том, что Азербайджан на законных основаниях предложил МККК переподчинить временный офис организации в Ханкенди представительству МККК в Баку, в соответствии с международным правом и новыми геополитическими реалиями и оттуда осуществлять руководство гуманитарными операциями в Карабахе. Ранее головным офисом МККК для Карабаха было представительство в Ереване, что больше не соответствует реалиям. Это требование азербайджанских властей было встречено армянской стороной в штыки. Премьер-Министр Н. Пашинян, скрипя зубами, якобы признает территориальную целостность Азербайджана. Но когда речь заходит о конкретных шагах в этом направлении, финтит, истерит и изворачивается, стараясь сохранить свои реваншистские мечтания.

Руководство МККК признало факт контрабанды и незаконных действий нанятых по временному контракту армянских сотрудников организации, разорвало с ними сотрудничество и обещало, что подобное в будущем не повторится. Использование гражданами Армении символов и имени МККК в корыстных целях-одно из самых грубых нарушений международного права и статуса организации, которые имели место последний раз чуть ли не во время Второй Мировой Войны, когда нацисты использовали символику организации для проведения своих кровавых акций.

Попав в просак, неудачливые армянские контрабандисты стараются замести следы и подняли очередной вой после того, как пограничные власти Азербайджана временно, до окончания предварительного следствия, закрыли ППП Лачин (движение восстановлено 14 июня 2023 года), крича на весь мир о "полной блокаде" армянского населения и требуя международного вмешательства, надеясь таким образом обеспечить снабжение своих оставшихся в Карабахском регионе военнослужащих, которых давно должны были вывести.

Все это делалось в преддверии очередной встречи 15 июля 2023 года Президента Ильхама Алиева и Премьер-Министра Никола Пашиняна, при посредничестве Председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Брюсселе, на которой планировалось перейти к конкретным, окончательным шагам по достижению мирного соглашения. Судя по всему, армянская сторона хочет избежать подписания этого мирного договора и под различными предлогами и проволочками затянуть процесс, заморозив ситуацию. Официальный Ереван, вводя в заблуждение международных посредников, усиленно продвигает тезис о том, что Азербайджан пытается выдавить МККК из Карабаха, чтобы начать процесс депортации армянского населения, что является абсолютной ложью и профанацией.

Армянская сторона, через своих покровителей в диаспоре, постаралась добиться даже заявления ЕС на тему деятельности МККК в регионе, но потерпела фиаско. В заявлении ЕС отсутствуют слова об осуждении действий азербайджанских властей и слово "блокада", лишь общие выражения относительно обеспечения доступа и деятельности МККК в регионе и призывы обеспечить "свободный проезд" по Лачинской дороге, что никогда не оспаривалось официальным Баку, когда речь идет о гражданских лицах - армянских жителях Карабахского региона и в действительности гуманитарных грузах, а не о контрабанде. Хотя в угоду армянским "друзьям", авторы заявления "скромно умолчали" об истинных причинах временного закрытия ППП Лачин и об обнаруженной контрабанде в транспортных средствах под флагом МККК, что прежде всего подставило бы под удар имидж этой нейтральной гуманитарной организации. Очередной провал армянской дипломатии налицо. Как бы не старались представить эти заявления армянской общественности как чуть ли не новая дипломатическая "победа" Армении, новоявленные "Талейраны", в лице главы МИД А. Мирзояна и ПОПа (посла по особым поручениям) Э. Марукяна и других, которые кичатся своими связями и влиянием в Европе, где их принимают, как политиков с евроатлантической ориентацией.

Пока в Ереване не понимают, что другого пути кроме того, как принять мирные предложения Президента Ильхам Алиева и перейти от словесных деклараций к конкретным шагам по направлению к миру, начав реальный диалог, а не имитировать переговорный процесс. Контрабанда под ширмой Красного Креста- очередная авантюра армянских властей, направленная на срыв переговоров и имеющая цель "доказать" мировому сообществу свою "правоту", которая в действительности является полным обманом. Армянские политиканы давно мечтают о том, чтобы интернационализировать ситуацию, вовлечь в регион новых акторов, чтобы опираясь на них, попытаться применить прецеденты Косова или Южного Судана, используя тезис об "отделении во имя спасения", который категорически неприемлим для Азербайджана.

Вот почему армянские официальные лица продолжают постоянно, как попугай в клетке, повторять о том, что выступают за прямые переговоры между Баку и Ханкенди, при участии некоего, понятного только им, международного механизма, чтобы даже в случае подписания мирного договора между Баку и Ереваном, заложить мину замедленного действия в постконфликтный период, как бы снимая с себя ответственность за возможные последствия. При этом, сепаратисты категорически отвергают приглашения официальных азербайджанских властей представителям армянского населения Карабахского региона сесть за стол переговоров, чтобы начать процесс интеграции армянского населения в азербайджанское общество.

Такая "страусиная" политика армянской стороны ничего кроме нового вооруженного конфликта не сулит и может закончиться для Армении довольно плачевно. Ответственность за последствия этого будут нести нынешние власти в Ереване, продолжающие рассуждать задним умом и не отказывающиеся от своих провокаций.