Совет прессы направил открытое письмо Эмманюэлю Макрону

Совет прессы Азербайджана направил открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Как сообщает Day.Az, в письме говорится, что в рамках рабочего визита спикера парламента Армении Алена Симоняна во Францию, состоявшегося 11-13 июля, его принял председатель Сената Франции Жерар Ларше.

"13 июля Ларше написал в Twitter, что в ходе встречи с Симоняном 11 июля потребовал "немедленного открытия" Лачинской дороги, а также потребовал ускорить предоставление Францией оборонительного вооружения Армении якобы "с целью обеспечения безопасности Армении".

Такая позиция главы сената, верхней палаты парламента Франции, вызвала серьезный протест в азербайджанском обществе, а также недовольство СМИ нашей страны. Одним из моментов, вызывающих серьезное недовольство, является также распространение и одобрение публикации Ларше в отдельных СМИ Франции.

Считаем, что такое мнение председателя сената является попыткой противодействия усилиям, направленным на достижение мира в регионе Южного Кавказа. К сожалению, эта попытка была доведена до французской общественности с помощью различных СМИ, тем самым фактически было положено начало формированию военной атмосферы.

В настоящее время переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются. Азербайджанские СМИ внимательно следят за усилиями, направленными на решение таких вопросов, как приведение двух стран к общему знаменателю, подписание мирного договора, полное открытие коммуникаций в регионе, делимитация границ. Этот процесс вызывает большой общественный интерес, находится и в центре внимания Евросоюза. В нынешних условиях, когда мирная повестка актуальна, мы считаем неприемлемым данный мессидж Ларше, направленный на то, чтобы вооружить Армению и, в конечном счете, милитаризировать регион.

То, что почти на протяжении тридцати лет не было предпринято никаких шагов, направленных на справедливое разрешение конфликта, а напротив, осуществлялось непрерывное вооружение Армении, создавало условия для совершения новых преступлений оккупантом. Считаем, что мировое сообщество, в том числе французская общественность и СМИ, должны в первую очередь учитывать это, противодействовать дальнейшему нарастанию напряженности в регионе и реализации нежелательных сценариев. Продвижение идей Ларше ставит под угрозу мирную повестку дня, которая все еще хрупка в нашем регионе, и создает почву для роста милитаризма. Это вызывает сожаление у Совета прессы, который считается одним из важных общественных институтов нашей страны и объединяет ведущие СМИ и журналистские организации, а также различные слои азербайджанского общества. Азербайджанские журналисты считают, что ответственность за любую неприятную ситуацию, вооруженную эскалацию и другие тенденции напряженности ляжет непосредственно на французское государство и его руководство.

Господин Президент, мы надеемся, что руководство Франции пересмотрит свою одностороннюю позицию, свою политику, направленную на дальнейшее усиление нестабильности в регионе путем вооружения Армении. Также хотим обратить ваше внимание на то, что имеются факты, свидетельствующие о поставках Францией в Армению боевых машин пехоты, артиллерийских и ракетных комплексов, произведенных в Индии по лицензии Франции, и другого наступательного и смертоносного тяжелого вооружения. Кроме того, сообщается, что Франция открыла офис военного атташе в Армении. Мы надеемся, что все эти вопросы будут серьезно расследованы, на наши запросы будут даны ответы, и французское государство внесет ясность в это.

Призываем вас деликатно подойти к затронутому нами вопросу, приложить усилия для поддержки устойчивого мира на Южном Кавказе. Хочется верить, что на наш призыв будет проявлено адекватное отношение, а Франция проявит справедливую позицию в вопросе решения проблем между Азербайджаном и Арменией, будет способствовать снятию напряженности, мирному сосуществованию народов обеих стран", - говорится в письме.