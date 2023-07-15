https://news.day.az/politics/1581546.html Шарль Мишель раскрыл некоторые детали переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении
Шарль Мишель раскрыл некоторые детали переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении
Мы также обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию на Южном Кавказе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.
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