https://news.day.az/politics/1581547.html Обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам - Шарль Мишель
Обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам - Шарль Мишель
В ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.
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