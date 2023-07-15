В ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе.

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