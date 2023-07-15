"Ставить меня в один ряд с Маргаритой Симоньян - обычная подлость"

Журналист и блогер Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что ФСБ задержала членов группировки "Параграф-88", которые по заданию СБУ готовили покушение на нее и на главреда RT Маргариту Симоньян, передает Day.Az.

"Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу", - написала Собчак в своем Телеграм-канале.

В тоже время она не исключила, что смысл мог заключаться в том, чтобы ее имя было поставлено в одном предложении с именем Маргариты Симоньян, чью политическую позицию она не разделяет.

"То - это обычная подлость", - высказала свое отношение к подобной версии журналист.

При этом Собчак подчеркнула, что в любом случае хотела бы в очередной раз сказать, что "любой террор - зло, без всяких "но".