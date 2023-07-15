Сегодняшняя встреча является продолжением предыдущих встреч на высоком уровне

Наша сегодняшняя встреча была продуктивной. Эта встреча является продолжением серии интенсивных и продуктивных встреч на высшем уровне, состоявшихся в Брюсселе, Кишиневе, Вашингтоне, Москве между руководителями Армении и Азербайджана, вице-премьерами и министрами иностранных дел с начала мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в пресс-релизе по итогам встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, состоявшейся 15 июля в Брюсселе.

Он подчеркнул, что ценит приверженность лидеров Армении и Азербайджана мирному процессу.

Отметим, что 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел трехстороннюю встречу с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В ходе трехсторонней встречи были обсуждены вопросы делимитации границ, продолжения переговоров по мирному договору, открытия транспортных коридоров, соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана, вывода незаконных воинских формирований с территории Азербайджана и их разоружения, а также вопросы, связанные с фактами контрабанды.

Стороны также обсудили перспективы перевозки гуманитарных грузов, предназначенных для Карабаха, со стороны Барды-Агдама, вопросы проживающих в Карабахе армян.