Лидеры Армении и Азербайджана подтвердили свою твердую приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года

Мы обсудили все вопросы повестки дня. Лидеры Армении и Азербайджана еще раз полностью подтвердили свое уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, исходя из понимания того, что территория Армении составляет 29,8 тысяч квадратных километров, а Азербайджана - 86,6 тысяч квадратных километров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в заявлении для прессы по итогам встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 15 июля в Брюсселе.

Он отметил, что оба лидера подтвердили свою твердую приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве политической основы для делимитации.